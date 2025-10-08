https://1prime.ru/20251008/ukraina-863306666.html

В США заговорили о катастрофе после завершения конфликта на Украине

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Европа столкнется с проблемой источников энергоресурсов после завершения конфликта на Украине, заявил экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Deep Dive."Как вы собираетесь восстанавливать все без энергии? Собираетесь покупать ее у нас? Мы никому не делаем никаких скидок. Напротив, мы используем эту возможность и припрем наших европейских союзников к стенке", — предупредил он.Эксперт также отметил, что решить вопрос нехватки энергоносителей за счет России тоже будет затруднительно, поскольку Европа разорвала все отношения с Москвой."Это катастрофа", —резюмировал отставной военный.Запад усилил экономическое давление на Россию из-за событий на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. С начала спецоперации ЕС вел уже 18 пакетов санкций.В России не раз заявляли, что страна справится с этим. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России.

