В США раскрыли, почему Трамп заговорил о Tomahawk для Киева
Джонсон заявил об искаженном видении ситуации на Украине у Трампа
Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Американский лидер Дональд Трамп предложил идею о возможной передаче ракет Tomahawk Украине из-за искаженного восприятия ситуации, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Deep Dive.
"Нам стало известно об абсолютно искаженном восприятии реальности в вопросе Украины администрацией (президента США Дональда — Прим. ред.) Трампа, Центральным разведывательным управлением и Министерством обороны (переименовано в Министерство войны — Прим. ред.)", — сказал он.
Экс-аналитик ЦРУ обратил внимание, что в некоторых американских СМИ описывают ситуацию в зоне СВО как "тупиковую". Однако он подчеркнул, что они "обрисовывают сценарий, который не соответствует действительности", так как успехи российской армии на фронте более чем очевидны.
Ранее Дональд Трамп заявил, что практически принял решение относительно поставок крылатых ракет Tomahawk Украине, но хочет понять, как их планирует использовать Киев.
В Кремле указали, что такой шаг может привести к серьезной эскалации, поскольку существуют ядерные версии ракет Tomahawk.
По сведениям газеты Telegraph, Владимир Зеленский запрашивал такие поставки во время встречи с президентом США в середине сентября. Портал Axios сообщал, что это единственный пункт в заявке Киева, который Трамп отклонил, тогда как по другим позициям он выразил поддержку.
На заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" президент России Владимир Путин заявил, что использование ВСУ ракет "Томагавк" невозможно без участия американских военных. В любом случае, Москва готова реагировать на агрессивные действия: российские системы ПВО адаптировались к ATACMS и смогут адаптироваться к этому виду вооружений.