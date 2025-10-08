https://1prime.ru/20251008/ukraina-863308912.html

В США раскрыли, почему Трамп заговорил о Tomahawk для Киева

В США раскрыли, почему Трамп заговорил о Tomahawk для Киева - 08.10.2025, ПРАЙМ

В США раскрыли, почему Трамп заговорил о Tomahawk для Киева

Американский лидер Дональд Трамп предложил идею о возможной передаче ракет Tomahawk Украине из-за искаженного восприятия ситуации, заявил бывший аналитик ЦРУ... | 08.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-08T23:43+0300

2025-10-08T23:43+0300

2025-10-08T23:43+0300

спецоперация на украине

украина

сша

киев

дональд трамп

владимир зеленский

владимир путин

цру

валдай

всу

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850151860_0:120:3072:1848_1920x0_80_0_0_31fd6d708399a2d7da849842799dead2.jpg

МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Американский лидер Дональд Трамп предложил идею о возможной передаче ракет Tomahawk Украине из-за искаженного восприятия ситуации, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Deep Dive. "Нам стало известно об абсолютно искаженном восприятии реальности в вопросе Украины администрацией (президента США Дональда — Прим. ред.) Трампа, Центральным разведывательным управлением и Министерством обороны (переименовано в Министерство войны — Прим. ред.)", — сказал он.Экс-аналитик ЦРУ обратил внимание, что в некоторых американских СМИ описывают ситуацию в зоне СВО как "тупиковую". Однако он подчеркнул, что они "обрисовывают сценарий, который не соответствует действительности", так как успехи российской армии на фронте более чем очевидны. Ранее Дональд Трамп заявил, что практически принял решение относительно поставок крылатых ракет Tomahawk Украине, но хочет понять, как их планирует использовать Киев. В Кремле указали, что такой шаг может привести к серьезной эскалации, поскольку существуют ядерные версии ракет Tomahawk. По сведениям газеты Telegraph, Владимир Зеленский запрашивал такие поставки во время встречи с президентом США в середине сентября. Портал Axios сообщал, что это единственный пункт в заявке Киева, который Трамп отклонил, тогда как по другим позициям он выразил поддержку. На заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" президент России Владимир Путин заявил, что использование ВСУ ракет "Томагавк" невозможно без участия американских военных. В любом случае, Москва готова реагировать на агрессивные действия: российские системы ПВО адаптировались к ATACMS и смогут адаптироваться к этому виду вооружений.

https://1prime.ru/20251008/tomagavk-863297040.html

https://1prime.ru/20251008/rossiya-863279560.html

https://1prime.ru/20251008/plan-863276431.html

украина

сша

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, сша, киев, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, цру, валдай, всу