"Они в ярости". На Западе сделали заявление о ВСУ - 08.10.2025
Спецоперация на Украине
"Они в ярости". На Западе сделали заявление о ВСУ
Украинские военные возмущены тем, что на Западе пытаются скрыть правду о плачевном положении ВСУ на фронте, заявил британский геополитический аналитик Александр | 08.10.2025
2025-10-08T23:40+0300
2025-10-08T23:40+0300
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Украинские военные возмущены тем, что на Западе пытаются скрыть правду о плачевном положении ВСУ на фронте, заявил британский геополитический аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала."Украина, очевидно, испытывает нехватку людских ресурсов. В западных СМИ сейчас предпринимаются попытки оспорить это, что вызывает гнев украинских командиров и украинских солдат, которые, напротив, в ярости из-за того, что их силы так сильно истощены", — сказал он.По словам эксперта, большой проблемой стало то, что Запад никогда не был в состоянии поставлять украинцам вооружения и боеприпасов в тех количествах, в которых они этого хотели.В начале сентября президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ не способны вести наступательные действия и только стремятся удержать имеющиеся рубежи. Он добавил, что Киев пытается "затыкать дыры" в зоне СВО, перебрасывая наиболее дееспособные силы.Как сообщил в конце августа начальник Генштаба ВС Валерий Герасимов, весной и летом украинские военные пытались замедлить российское наступление, неся при этом большие потери. По его словам, стратегическая инициатива полностью находится у Москвы.
23:40 08.10.2025
 
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Украинские военные возмущены тем, что на Западе пытаются скрыть правду о плачевном положении ВСУ на фронте, заявил британский геополитический аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала.
"Украина, очевидно, испытывает нехватку людских ресурсов. В западных СМИ сейчас предпринимаются попытки оспорить это, что вызывает гнев украинских командиров и украинских солдат, которые, напротив, в ярости из-за того, что их силы так сильно истощены", — сказал он.
По словам эксперта, большой проблемой стало то, что Запад никогда не был в состоянии поставлять украинцам вооружения и боеприпасов в тех количествах, в которых они этого хотели.
В начале сентября президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ не способны вести наступательные действия и только стремятся удержать имеющиеся рубежи. Он добавил, что Киев пытается "затыкать дыры" в зоне СВО, перебрасывая наиболее дееспособные силы.
Как сообщил в конце августа начальник Генштаба ВС Валерий Герасимов, весной и летом украинские военные пытались замедлить российское наступление, неся при этом большие потери. По его словам, стратегическая инициатива полностью находится у Москвы.
