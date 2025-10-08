https://1prime.ru/20251008/vulin-863280403.html
Вулин рассказал, когда примут решение по санкциям против NIS
Вулин рассказал, когда примут решение по санкциям против NIS - 08.10.2025
Вулин рассказал, когда примут решение по санкциям против NIS
Решение о введении или новой отсрочке санкций США против "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS) будет принято в среду, и Сербия наверняка не станет действовать без... | 08.10.2025
2025-10-08T11:36+0300
2025-10-08T11:36+0300
2025-10-08T11:55+0300
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 окт - РИА Новости. Решение о введении или новой отсрочке санкций США против "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS) будет принято в среду, и Сербия наверняка не станет действовать без согласования с Россией, заявил основатель партии "Движение социалистов" и бывший вице-премьер Сербии Александр Вулин."Сегодня должно быть принято решение новое: или о новом переносе введения санкций, или об окончательном введении санкций", - отметил Вулин, выступая на Петербургском международном газовом форуме.Вулин считает, что от Сербии требуется отнять часть NIS, находящейся в российской собственности, и навсегда испортить связи с РФ."Я не являюсь частью власти, но я вполне уверен, что Сербия не примет решение о том, чтобы отнять чужое имущество, и что Сербия не сделает ничего без договоренности с Российской Федерацией", - заключил он.США ввели санкции против NIS 10 января. Компания 14 марта подала минфину США запрос на удаление из списка организаций и лиц под санкциями (Specially Designated Nationals). После этого Белград уже восемь раз просил американские власти отсрочить применения ограничительных мер. Предыдущая отсрочка завершалась 26 сентября, но была продлена сначала до 1 октября, а затем, как писали сербские СМИ со ссылкой на источник, - до 8-9 октября.Как заявил в воскресенье президент Сербии Александр Вучич, возможностей для отсрочки санкций больше нет. По его словам, единственным выходом является национализации компании, что сербский лидер назвал "последним шагом", выразив нежелание действовать в этом направлении.Директор NIS Кирилл Турденёв в письме работникам ранее заверял, что компания обеспечила резервы и имеет "альтернативные пути" для оплаты топлива на заправках в случае введения санкций и отказа банков сотрудничать.Вучич после встречи с российским лидером Владимиром Путиным в начале сентября в Пекине заявил, что вопрос санкций США против NIS будет решаться совместно российской и сербской сторонами.На прошлой неделе официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва поддерживает контакты с Белградом и ведет переговоры по урегулированию ситуации вокруг российско-сербской компании с Вашингтоном."Нефтяная индустрия Сербии" - одна из крупнейших вертикально интегрированных энергетических компаний Юго-Восточной Европы, занимается разведкой, добычей и переработкой нефти и газа, сбытом нефтепродуктов. Компания NIS трудоустраивает около 14 тысяч человек, ежегодные отчисления в бюджет Сербии достигают 9%, она владеет более 400 АЗС.Бывший координатор США по санкциям Джеймс О'Брайен заявил 12 января, что российская сторона должна полностью выйти из доли в "Нефтяной индустрии Сербии". Вучич 5 января сообщал, что официальный Белград готов выкупить долю в NIS за около 700 миллионов евро в случае санкций США, но попытается избежать такого пути. В июле он сказал, что власти страны не хотят национализировать компанию.
