Задолженность по зарплате вернули россиянам в 2025 году
2025-10-08T03:38+0300
МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Задолженность по зарплате более чем на 4,2 миллиарда рублей вернули россиянам в течение 2025 года, это на 1,1 миллиарда рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФССП РФ.
"Взысканная сумма задолженности по заработной плате, которую судебные приставы вернули россиянам в текущем году, составила 4,2 миллиарда рублей, что на 1,1 миллиарда рублей больше, чем в аналогичном периоде 2024 года", - сообщили в ведомстве, отвечая на запрос агентства.
При этом в пресс-службе уточнили, что всего за последние 10 лет с работодателей взыскали 89 миллиардов рублей.
