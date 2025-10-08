Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Задолженность по зарплате вернули россиянам в 2025 году - 08.10.2025
Задолженность по зарплате вернули россиянам в 2025 году
Задолженность по зарплате вернули россиянам в 2025 году - 08.10.2025, ПРАЙМ
Задолженность по зарплате вернули россиянам в 2025 году
Задолженность по зарплате более чем на 4,2 миллиарда рублей вернули россиянам в течение 2025 года, это на 1,1 миллиарда рублей больше, чем за аналогичный период | 08.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-08T03:38+0300
2025-10-08T03:38+0300
россия
экономика
общество
рф
фссп
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863269338.jpg?1759883936
МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Задолженность по зарплате более чем на 4,2 миллиарда рублей вернули россиянам в течение 2025 года, это на 1,1 миллиарда рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФССП РФ. "Взысканная сумма задолженности по заработной плате, которую судебные приставы вернули россиянам в текущем году, составила 4,2 миллиарда рублей, что на 1,1 миллиарда рублей больше, чем в аналогичном периоде 2024 года", - сообщили в ведомстве, отвечая на запрос агентства. При этом в пресс-службе уточнили, что всего за последние 10 лет с работодателей взыскали 89 миллиардов рублей.
рф
россия, общество, рф, фссп
РОССИЯ, Экономика, Общество , РФ, ФССП
03:38 08.10.2025
 
Задолженность по зарплате вернули россиянам в 2025 году

ФССП: задолженность по зарплате в 2025 году выросла на 1,1 млрд рублей

МОСКВА, 8 окт - ПРАЙМ. Задолженность по зарплате более чем на 4,2 миллиарда рублей вернули россиянам в течение 2025 года, это на 1,1 миллиарда рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФССП РФ.
"Взысканная сумма задолженности по заработной плате, которую судебные приставы вернули россиянам в текущем году, составила 4,2 миллиарда рублей, что на 1,1 миллиарда рублей больше, чем в аналогичном периоде 2024 года", - сообщили в ведомстве, отвечая на запрос агентства.
При этом в пресс-службе уточнили, что всего за последние 10 лет с работодателей взыскали 89 миллиардов рублей.
 
