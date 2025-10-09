https://1prime.ru/20251009/almaz-863358334.html
Цены на алмазы снизились в сентябре из-за пошлин США
МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Цены на алмазы снизились в сентябре из-за импортных пошлин США, а также корпоративных новостей о международной алмазодобывающей компании De Beers, сообщает профильное издание Rapaport, принадлежащее одноименной американской компании, со ссылкой на индекс RapNet Diamond Index (RAPI). "Цены на алмазы в сентябре снизились во многих категориях. Импортные пошлины США и продажа доли De Beers усилили неопределенность на рынке", - говорится в сообщении. Также отмечается, что резкое падение цен наблюдалось на круглые ограненные камни массой менее 1 карата. Поэтому спрос участники рынка предъявляли в основном на более крупные камни, по более низкой цене, объясняет издание. Эта тенденция также была обозначена и на выставке Jewellery & Gem World в Гонконге, где внимание зрителей было преимущественно обращено на более крупные камни, особенно с удлиненными фантазийными формами. Индекс цен на алмазы весом 0,3 и 0,5 карата в сентябре опустился на 6%, в 1 карат - на 0,9%. При этом индекс цен на крупные алмазы - весом 3 карата - в сентябре не изменился к августу, отмечает издание. С начала текущего года индекс цен на алмазы весом 0,3 карата опустился на 2,2%, весом 0,5 карата - на 14,2%, в 1 карат - на 3,6%, на 3-каратные камни - на 1%. Наибольшее беспокойство у участников рынка вызвали импортные пошлины США в размере 50% на поставки алмазов из Индии, как сообщает издание. "Индийские производители сократили объемы полировки алмазов на фоне слабого спроса", - подчеркивает Rapaport. При этом в начале сентября Белый дом включил алмазы в список возможных исключений из тарифных ограничений для стран, заключивших торговые соглашения со Штатами, напоминает издание. Что касается De Beers, то ангольская национальная компания Endiama подала заявку на приобретение ее миноритарной доли акций.
