Председатель совета директоров "Корпорации СТС" не смогла обжаловать арест - 09.10.2025
Председатель совета директоров "Корпорации СТС" не смогла обжаловать арест
2025-10-09T09:45+0300
2025-10-09T09:45+0300
происшествия
финансы
екатеринбург
москва
свердловская область
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 окт - ПРАЙМ. Председатель совета директоров "Корпорации СТС" Татьяна Черных, обвиняемая в мошенничестве в крупном размере, не смогла обжаловать арест из-за неявки на заседание адвокатов, сообщила РИА Новости пресс-служба Свердловского областного суда. "Заседание по Черных отложили на 13 октября на 11.30, по причине неявки адвокатов", - рассказали в пресс-службе. Заседание по обжалованию меры пресечения должно было состояться в среду в 12.00. Правоохранительные органы 23 сентября сообщали РИА Новости о задержаниях и обысках по местам жительства и офисам бенефициаров АО "Облкоммунэнерго" и ее дочерней компании АО "Объединенная теплоснабжающая компания" ("ОТСК"). В Москве был задержан и доставлен в Екатеринбург бизнесмен и бенефициар "Корпорации СТС" (в нее входит "Облкоммунэнерго") Алексей Бобров. Были задержаны председатель совета директоров корпорации Татьяна Черных, исполняющий обязанности гендиректора АО "Объединенная теплоснабжающая компания" Артем Носков и бывший гендиректор этой компании Антон Боликов. Позднее Верх-Исетский районный суд столицы Урала арестовал Боброва, Черных и Боликова по 15 ноября, а Носков был освобожден из-под стражи. 30 сентября Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга отправил под стражу экс-вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова до 15 ноября по тому же делу. При этом на заседании по мере пресечения Черных и Боброва следователями было озвучено, что проходят они по одному делу о мошенничестве в особо крупном размере и совершенном группой, им вменяют хищение субсидии на 508 миллионов рублей. Также стало известно, что обвинение основывалось на показаниях экс-министра ЖКХ региона Николая Смирнова. Фигуранты своей вины не признают.
екатеринбург
москва
свердловская область
финансы, екатеринбург, москва, свердловская область
Происшествия, Финансы, ЕКАТЕРИНБУРГ, МОСКВА, Свердловская область
09:45 09.10.2025
 
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 окт - ПРАЙМ. Председатель совета директоров "Корпорации СТС" Татьяна Черных, обвиняемая в мошенничестве в крупном размере, не смогла обжаловать арест из-за неявки на заседание адвокатов, сообщила РИА Новости пресс-служба Свердловского областного суда.
"Заседание по Черных отложили на 13 октября на 11.30, по причине неявки адвокатов", - рассказали в пресс-службе.
Заседание по обжалованию меры пресечения должно было состояться в среду в 12.00.
Правоохранительные органы 23 сентября сообщали РИА Новости о задержаниях и обысках по местам жительства и офисам бенефициаров АО "Облкоммунэнерго" и ее дочерней компании АО "Объединенная теплоснабжающая компания" ("ОТСК"). В Москве был задержан и доставлен в Екатеринбург бизнесмен и бенефициар "Корпорации СТС" (в нее входит "Облкоммунэнерго") Алексей Бобров. Были задержаны председатель совета директоров корпорации Татьяна Черных, исполняющий обязанности гендиректора АО "Объединенная теплоснабжающая компания" Артем Носков и бывший гендиректор этой компании Антон Боликов.
Позднее Верх-Исетский районный суд столицы Урала арестовал Боброва, Черных и Боликова по 15 ноября, а Носков был освобожден из-под стражи. 30 сентября Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга отправил под стражу экс-вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова до 15 ноября по тому же делу.
При этом на заседании по мере пресечения Черных и Боброва следователями было озвучено, что проходят они по одному делу о мошенничестве в особо крупном размере и совершенном группой, им вменяют хищение субсидии на 508 миллионов рублей. Также стало известно, что обвинение основывалось на показаниях экс-министра ЖКХ региона Николая Смирнова. Фигуранты своей вины не признают.
 
