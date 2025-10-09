https://1prime.ru/20251009/avia-863323877.html

Саудовская авиакомпания открывает прямое сообщение между Джиддой и Москвой

Саудовская авиакомпания Flynas открывает прямое сообщение между Джиддой и Москвой, сообщила в четверг Ассоциация туроператоров России (АТОР). | 09.10.2025, ПРАЙМ

экономика

бизнес

туризм

россия

москва

саудовская аравия

внуково

атор

воздушный транспорт

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/09/863323683_0:0:3223:1813_1920x0_80_0_0_b2a903a378bce9b78ef56761bbd778c9.jpg

МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Саудовская авиакомпания Flynas открывает прямое сообщение между Джиддой и Москвой, сообщила в четверг Ассоциация туроператоров России (АТОР). "В Россию приходит еще одна авиакомпания Саудовской Аравии. С 23 декабря авиакомпания Flynas открывает прямое сообщение между Джиддой и Москвой. Рейсы будут выполняться из аэропорта Внуково три раза в неделю – по вторникам, четвергам и субботам", - говорится в сообщении в Telegram-канале АТОР. Там отметили, что билеты уже в продаже, их стоимость начинается от 25,6 тысячи рублей в одну сторону без багажа. В августе Flynas запустила прямые рейсы по маршруту Эр-Рияд - Москва. Тогда же исполнительный исполнительный директор авиакомпании Бандер Аль-Моханна говорил, что Flynas стремится расширить географию полетов на другие российские города.

2025

