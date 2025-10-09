https://1prime.ru/20251009/avia-863323877.html
Саудовская авиакомпания открывает прямое сообщение между Джиддой и Москвой
МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Саудовская авиакомпания Flynas открывает прямое сообщение между Джиддой и Москвой, сообщила в четверг Ассоциация туроператоров России (АТОР). "В Россию приходит еще одна авиакомпания Саудовской Аравии. С 23 декабря авиакомпания Flynas открывает прямое сообщение между Джиддой и Москвой. Рейсы будут выполняться из аэропорта Внуково три раза в неделю – по вторникам, четвергам и субботам", - говорится в сообщении в Telegram-канале АТОР. Там отметили, что билеты уже в продаже, их стоимость начинается от 25,6 тысячи рублей в одну сторону без багажа. В августе Flynas запустила прямые рейсы по маршруту Эр-Рияд - Москва. Тогда же исполнительный исполнительный директор авиакомпании Бандер Аль-Моханна говорил, что Flynas стремится расширить географию полетов на другие российские города.
