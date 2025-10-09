https://1prime.ru/20251009/avto-863322288.html

В России намерены развивать прямые продажи автотранспорта населению

В России намерены развивать прямые продажи автотранспорта населению - 09.10.2025, ПРАЙМ

В России намерены развивать прямые продажи автотранспорта населению

Ряд ведомств России к 9 ноября следующего года должны доложить правительству РФ об обеспечении развития прямых, в том числе онлайн, продаж автотранспорта... | 09.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-09T11:00+0300

2025-10-09T11:00+0300

2025-10-09T11:00+0300

экономика

бизнес

россия

рф

михаил мишустин

минпромторг

роспотребнадзор

авто

https://cdnn.1prime.ru/img/83247/08/832470838_0:284:3136:2048_1920x0_80_0_0_0e11aa544d255be547304035c47d0bdc.jpg

МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Ряд ведомств России к 9 ноября следующего года должны доложить правительству РФ об обеспечении развития прямых, в том числе онлайн, продаж автотранспорта населению, говорится в национальном плане развития конкуренции в России на 2026-2030 годы. В четверг правительство утвердило Национальный план развития конкуренции на 2026-2030 годы, распоряжение подписано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. "Обеспечение развития прямых (онлайн) продаж автотранспортных средств населению. Вид документа: доклад в правительство Российской Федерации с проектом нормативного правового акта (при необходимости). Срок исполнения: 9 ноября 2026 г. Ответственный исполнитель: Минпромторг России, Минэкономразвития России, ФАС России", - говорится в документе. Кроме того, Минпромторг, Минэкономразвития, Федеральная антимонопольная служба РФ и Роспотребнадзор к октябрю следующего года должны проработать меры для равного доступа потребителей к автотранспорту.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, рф, михаил мишустин, минпромторг, роспотребнадзор, авто