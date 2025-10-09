Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России намерены развивать прямые продажи автотранспорта населению
МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Ряд ведомств России к 9 ноября следующего года должны доложить правительству РФ об обеспечении развития прямых, в том числе онлайн, продаж автотранспорта населению, говорится в национальном плане развития конкуренции в России на 2026-2030 годы. В четверг правительство утвердило Национальный план развития конкуренции на 2026-2030 годы, распоряжение подписано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. "Обеспечение развития прямых (онлайн) продаж автотранспортных средств населению. Вид документа: доклад в правительство Российской Федерации с проектом нормативного правового акта (при необходимости). Срок исполнения: 9 ноября 2026 г. Ответственный исполнитель: Минпромторг России, Минэкономразвития России, ФАС России", - говорится в документе. Кроме того, Минпромторг, Минэкономразвития, Федеральная антимонопольная служба РФ и Роспотребнадзор к октябрю следующего года должны проработать меры для равного доступа потребителей к автотранспорту.
11:00 09.10.2025
 
В России намерены развивать прямые продажи автотранспорта населению

МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Ряд ведомств России к 9 ноября следующего года должны доложить правительству РФ об обеспечении развития прямых, в том числе онлайн, продаж автотранспорта населению, говорится в национальном плане развития конкуренции в России на 2026-2030 годы.
В четверг правительство утвердило Национальный план развития конкуренции на 2026-2030 годы, распоряжение подписано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
"Обеспечение развития прямых (онлайн) продаж автотранспортных средств населению. Вид документа: доклад в правительство Российской Федерации с проектом нормативного правового акта (при необходимости). Срок исполнения: 9 ноября 2026 г. Ответственный исполнитель: Минпромторг России, Минэкономразвития России, ФАС России", - говорится в документе.
Кроме того, Минпромторг, Минэкономразвития, Федеральная антимонопольная служба РФ и Роспотребнадзор к октябрю следующего года должны проработать меры для равного доступа потребителей к автотранспорту.
 
