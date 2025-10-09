https://1prime.ru/20251009/avto-863322288.html
В России намерены развивать прямые продажи автотранспорта населению
В России намерены развивать прямые продажи автотранспорта населению - 09.10.2025, ПРАЙМ
В России намерены развивать прямые продажи автотранспорта населению
Ряд ведомств России к 9 ноября следующего года должны доложить правительству РФ об обеспечении развития прямых, в том числе онлайн, продаж автотранспорта... | 09.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-09T11:00+0300
2025-10-09T11:00+0300
2025-10-09T11:00+0300
экономика
бизнес
россия
рф
михаил мишустин
минпромторг
роспотребнадзор
авто
https://cdnn.1prime.ru/img/83247/08/832470838_0:284:3136:2048_1920x0_80_0_0_0e11aa544d255be547304035c47d0bdc.jpg
МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Ряд ведомств России к 9 ноября следующего года должны доложить правительству РФ об обеспечении развития прямых, в том числе онлайн, продаж автотранспорта населению, говорится в национальном плане развития конкуренции в России на 2026-2030 годы. В четверг правительство утвердило Национальный план развития конкуренции на 2026-2030 годы, распоряжение подписано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. "Обеспечение развития прямых (онлайн) продаж автотранспортных средств населению. Вид документа: доклад в правительство Российской Федерации с проектом нормативного правового акта (при необходимости). Срок исполнения: 9 ноября 2026 г. Ответственный исполнитель: Минпромторг России, Минэкономразвития России, ФАС России", - говорится в документе. Кроме того, Минпромторг, Минэкономразвития, Федеральная антимонопольная служба РФ и Роспотребнадзор к октябрю следующего года должны проработать меры для равного доступа потребителей к автотранспорту.
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83247/08/832470838_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_b2d0ac2127859e1d6d25af5667d3d511.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, рф, михаил мишустин, минпромторг, роспотребнадзор, авто
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, РФ, Михаил Мишустин, Минпромторг, Роспотребнадзор, Авто
В России намерены развивать прямые продажи автотранспорта населению
Ведомства в РФ проработают меры для равного доступа потребителей к автотранспорту