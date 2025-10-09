"АвтоВАЗ" начал подготовку к сертификации Lada Azimut

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20251009/azimut-863340340.html
2025-10-09T15:01+0300
2025-10-09T15:06+0300
авто
бизнес
автоваз
lada
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/11/862400987_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_38492515ce9ccf38c0b94051e07d3174.jpg
МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" начал работы по подготовке к сертификации новой модели Lada Azimut, сообщила пресс-служба компании."На "АвтоВАЗе" стартовали работы по подготовке Lada Azimut к государственным сертификационным испытаниям. По их итогам новая модель получит "Одобрение типа транспортного средства" и право продаваться в Российской Федерации", - говорится в сообщении.
2025
авто, бизнес, автоваз, lada
Авто, Бизнес, АвтоВАЗ, Lada
15:01 09.10.2025 (обновлено: 15:06 09.10.2025)
 
© РИА Новости . Илья Питалев
Презентация автомобиля Azimut на стенде "АвтоВАЗа"
Презентация автомобиля Azimut на стенде АвтоВАЗа - ПРАЙМ, 1920, 09.10.2025
Презентация автомобиля Azimut на стенде "АвтоВАЗа". Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" начал работы по подготовке к сертификации новой модели Lada Azimut, сообщила пресс-служба компании.
"На "АвтоВАЗе" стартовали работы по подготовке Lada Azimut к государственным сертификационным испытаниям. По их итогам новая модель получит "Одобрение типа транспортного средства" и право продаваться в Российской Федерации", - говорится в сообщении.
 
