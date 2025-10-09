https://1prime.ru/20251009/azimut-863340340.html
"АвтоВАЗ" начал подготовку к сертификации Lada Azimut
2025-10-09T15:01+0300
МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" начал работы по подготовке к сертификации новой модели Lada Azimut, сообщила пресс-служба компании."На "АвтоВАЗе" стартовали работы по подготовке Lada Azimut к государственным сертификационным испытаниям. По их итогам новая модель получит "Одобрение типа транспортного средства" и право продаваться в Российской Федерации", - говорится в сообщении.
