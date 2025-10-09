Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
09.10.2025
Набиуллина рассказала, как относится к росту цен на бензин
Набиуллина рассказала, как относится к росту цен на бензин
СИРИУС, 9 окт - ПРАЙМ. ЦБ РФ исходит из того, что рост цен на бензин - это временный фактор для инфляции, и меры правительства должны привести к стабилизации ситуации, сообщила журналистам глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Как мы относимся к росту цен на бензин? Это временный фактор, причем на стороне предложения. Мы исходим из того, что меры, которые принимает правительство, должны привести к стабилизации ситуации на этом рынке. Но сам по себе рост цен на бензин мы не рассматриваем как источник устойчивой инфляции, потому что это временный фактор", - сказала она в рамках форума Finopolis 2025.
14:12 09.10.2025
 
СИРИУС, 9 окт - ПРАЙМ. ЦБ РФ исходит из того, что рост цен на бензин - это временный фактор для инфляции, и меры правительства должны привести к стабилизации ситуации, сообщила журналистам глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Как мы относимся к росту цен на бензин? Это временный фактор, причем на стороне предложения. Мы исходим из того, что меры, которые принимает правительство, должны привести к стабилизации ситуации на этом рынке. Но сам по себе рост цен на бензин мы не рассматриваем как источник устойчивой инфляции, потому что это временный фактор", - сказала она в рамках форума Finopolis 2025.
 
Экономика Нефть РФ Эльвира Набиуллина банк Россия
 
 
