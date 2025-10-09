https://1prime.ru/20251009/benzin-863338029.html
Набиуллина рассказала, как относится к росту цен на бензин
2025-10-09T14:12+0300
2025-10-09T14:12+0300
2025-10-09T14:12+0300
экономика
нефть
рф
эльвира набиуллина
банк россия
СИРИУС, 9 окт - ПРАЙМ. ЦБ РФ исходит из того, что рост цен на бензин - это временный фактор для инфляции, и меры правительства должны привести к стабилизации ситуации, сообщила журналистам глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Как мы относимся к росту цен на бензин? Это временный фактор, причем на стороне предложения. Мы исходим из того, что меры, которые принимает правительство, должны привести к стабилизации ситуации на этом рынке. Но сам по себе рост цен на бензин мы не рассматриваем как источник устойчивой инфляции, потому что это временный фактор", - сказала она в рамках форума Finopolis 2025.
