https://1prime.ru/20251009/benzin-863338029.html

Набиуллина рассказала, как относится к росту цен на бензин

Набиуллина рассказала, как относится к росту цен на бензин - 09.10.2025, ПРАЙМ

Набиуллина рассказала, как относится к росту цен на бензин

ЦБ РФ исходит из того, что рост цен на бензин - это временный фактор для инфляции, и меры правительства должны привести к стабилизации ситуации, сообщила... | 09.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-09T14:12+0300

2025-10-09T14:12+0300

2025-10-09T14:12+0300

экономика

нефть

рф

эльвира набиуллина

банк россия

https://cdnn.1prime.ru/img/83718/70/837187093_0:0:1485:836_1920x0_80_0_0_d9cc8404cd7dee149bedf4eb29f19e55.jpg

СИРИУС, 9 окт - ПРАЙМ. ЦБ РФ исходит из того, что рост цен на бензин - это временный фактор для инфляции, и меры правительства должны привести к стабилизации ситуации, сообщила журналистам глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Как мы относимся к росту цен на бензин? Это временный фактор, причем на стороне предложения. Мы исходим из того, что меры, которые принимает правительство, должны привести к стабилизации ситуации на этом рынке. Но сам по себе рост цен на бензин мы не рассматриваем как источник устойчивой инфляции, потому что это временный фактор", - сказала она в рамках форума Finopolis 2025.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, рф, эльвира набиуллина, банк россия