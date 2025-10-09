Фондовые индексы Европы в основном снизились в четверг

https://1prime.ru/20251009/birzha-863356416.html
МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы преимущественно снизились по итогам торгов четверга, участники рынка обратили внимание на статистические данные по региону и политические новости, свидетельствуют данные торгов. По итогам дня британский индекс FTSE 100 снизился на 0,41% - до 9 509,4 пункта, французский CAC 40 - на 0,23%, до 8 041,36 пункта, немецкий DAX увеличился - на 0,06%, до 24 611,25 пункта. Бумаги немецкого производителя упаковки Gerresheimer во Франкфурте подешевели более чем на 18% на фоне того, как компания изменила прогноз на текущий финансовый год и теперь ожидает по его итогам скорректированный показатель маржи EBITDA на уровне 18,5-19% вместо ранее прогнозировавшегося уровня около 20%. Также рынки обратили внимание на статистику по макроэкономике Германии. Согласно данным Федерального статистического бюро Германии (Destatis), экспорт из страны в августе сократился в месячном выражении на 0,5%, аналитики ожидали роста на 0,3%. Импорт уменьшился к июлю на 1,3%, ожидалось снижение на 0,5%. Профицит торгового баланса Германии составил в августе 17,2 миллиарда евро, что выше прогноза профицита в 15,2 миллиарда. Рынки также следят за политической обстановкой во Франции. В среду уходящий в отставку глава французского кабмина Себастьян Лекорню заявил, что новый премьер-министр страны может быть назначен в ближайшие два дня. Лекорню 6 октября подал в отставку с поста премьера, на котором он провел всего 27 дней. Позднее он сообщил, что исполнит поручение президента страны Эмманюэля Макрона и проведет финальные консультации с представителями различных политических сил, чтобы попытаться сформировать новое правительство. Ряд оппозиционных партий, в свою очередь, вновь выступили с призывом к Макрону распустить парламент и уйти в отставку.
