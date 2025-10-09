https://1prime.ru/20251009/birzhi-863329774.html

Фондовые индексы Германии и Франции колеблются около нулевых отметок

МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Германии и Франции в четверг колеблются около нулевых отметок, а британский фондовый индекс FTSE 100 демонстрирует коррекционное снижение после рекорда, участники рынка сосредоточены на финансовых показателях компаний в предстоящий отчетный сезон, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 12.03 мск британский индекс FTSE 100 снижается на 0,53%, до 9 497,9 пункта, после установления исторического рекорда накануне. В то же время французский CAC 40 снижается на 0,04%, до 8 037,43 пункта, а немецкий DAX растёт на столь же символические 0,01%, до 24 625,19 пункта, при этом вв начале торгов индекс обновил рекордное значение, превысив 24 700 пунктов. Аналитики обращают внимание на корпоративные новости с приближением нового отчетного сезона. "Учитывая, насколько разрозненны ожидания, насколько завышены оценки, я полагаю, инвесторы полностью сосредоточены на показателях прибыли", - сказал агентству Блумберг стратег Amundi Investment Institute Эйдан Яо (Aidan Yao). Бумаги немецкого производителя упаковки Gerresheimer во Франкфурте дешевеют более чем на 12% после того, как компания изменила прогноз на текущий финансовый год и теперь ожидает по его итогам скорректированный показатель маржи EBITDA на уровне 18,5-19% вместо ранее прогнозировавшегося уровня около 20%. Рынки также следят за политической обстановкой во Франции. В среду уходящий в отставку глава французского кабмина Себастьян Лекорню заявил, что новый премьер-министр страны может быть назначен в ближайшие два дня. Лекорню 6 октября подал в отставку с поста премьера, на котором он провел всего 27 дней. Позднее он сообщил, что исполнит поручение президента страны Эмманюэля Макрона и проведет финальные консультации с представителями различных политических сил, чтобы попытаться сформировать новое правительство. Ряд оппозиционных партий, в свою очередь, вновь выступили с призывом к Макрону распустить парламент и уйти в отставку.

