Минтранс рассказал о развитии в регионах проектов городских электричек

МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Запуск проектов городских электричек по аналогии с Московскими центральными диаметрами (МЦД) планируется еще в восьми российских регионах, сообщил замминистра транспорта РФ Алексей Шило. Он напомнил, что в московском регионе реализуется проект развития центрального транспортного узла и запущены МЦД. "То есть это перспективная абсолютно модель. Мы видим, что внедрение рельсового транспорта в городские агломерации позволяет, в том числе, снизить нагрузку с автодорожной сети. Поэтому у нас есть определенные наработки перспективных регионов, где мы тоже планируем именно такие городские электрички развивать. Восемь агломераций", - сказал Шило, выступая на форуме "Общественный транспорт". По его словам, в настоящее время такие проекты наиболее хорошо проработаны в Казани и Нижнем Новгороде. "Также видим перспективы в Перми и по ряду других", - добавил Шило.

