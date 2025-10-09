Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минтранс рассказал о развитии в регионах проектов городских электричек - 09.10.2025, ПРАЙМ
Минтранс рассказал о развитии в регионах проектов городских электричек
МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Запуск проектов городских электричек по аналогии с Московскими центральными диаметрами (МЦД) планируется еще в восьми российских регионах, сообщил замминистра транспорта РФ Алексей Шило. Он напомнил, что в московском регионе реализуется проект развития центрального транспортного узла и запущены МЦД. "То есть это перспективная абсолютно модель. Мы видим, что внедрение рельсового транспорта в городские агломерации позволяет, в том числе, снизить нагрузку с автодорожной сети. Поэтому у нас есть определенные наработки перспективных регионов, где мы тоже планируем именно такие городские электрички развивать. Восемь агломераций", - сказал Шило, выступая на форуме "Общественный транспорт". По его словам, в настоящее время такие проекты наиболее хорошо проработаны в Казани и Нижнем Новгороде. "Также видим перспективы в Перми и по ряду других", - добавил Шило.
Шило: запуск городских электричек по аналогии с МЦД планируется еще в 8 регионах РФ

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкЭлектропоезд на МЦД
Электропоезд на МЦД - ПРАЙМ, 1920, 09.10.2025
Электропоезд на МЦД. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Запуск проектов городских электричек по аналогии с Московскими центральными диаметрами (МЦД) планируется еще в восьми российских регионах, сообщил замминистра транспорта РФ Алексей Шило.
Он напомнил, что в московском регионе реализуется проект развития центрального транспортного узла и запущены МЦД.
"То есть это перспективная абсолютно модель. Мы видим, что внедрение рельсового транспорта в городские агломерации позволяет, в том числе, снизить нагрузку с автодорожной сети. Поэтому у нас есть определенные наработки перспективных регионов, где мы тоже планируем именно такие городские электрички развивать. Восемь агломераций", - сказал Шило, выступая на форуме "Общественный транспорт".
По его словам, в настоящее время такие проекты наиболее хорошо проработаны в Казани и Нижнем Новгороде.
"Также видим перспективы в Перми и по ряду других", - добавил Шило.
 
