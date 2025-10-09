https://1prime.ru/20251009/frantsiya-863312101.html
"Это поможет": на Западе обратились к Макрону после попытки импичмента
"Это поможет": на Западе обратились к Макрону после попытки импичмента - 09.10.2025, ПРАЙМ
"Это поможет": на Западе обратились к Макрону после попытки импичмента
Эммануэль Макрон, президент Франции, уделяет чрезмерное внимание украинскому кризису, чтобы отвлечь внимание от своих промахов в управлении страной. Такое... | 09.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-09T07:08+0300
2025-10-09T07:08+0300
2025-10-09T07:08+0300
общество
мировая экономика
норвегия
франция
украина
эммануэль макрон
себастьян лекорню
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0e/846322340_0:62:1844:1099_1920x0_80_0_0_732308ee39c219f31517cd3296d537cb.jpg
МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Эммануэль Макрон, президент Франции, уделяет чрезмерное внимание украинскому кризису, чтобы отвлечь внимание от своих промахов в управлении страной. Такое мнение выразил профессор Юго-Восточного университета Норвегии Гленн Дизен в видео на YouTube-канале Deep Dive. "Макрон смотрит не в ту сторону. Ведь когда украинская армия развалится, а Россия освободит новые территории, это не поможет удержать ему власть", — сыронизировал он.По мнению эксперта, попытка акцентировать внимание общественности на событиях в Украине не принесет ожидаемого результата, так как во Франции нарастает усталость от антироссийских настроений. "С этим уже не получится спорить, потому что это очевидная усталость от войны. Когда у украинцев проблемы на фронте, то русские могут наступать практически без потерь, и это не скроешь. Именно это они (Французы. — Прим. Ред.) сейчас и видят, делая нужные выводы", — объяснил он. На днях высший коллегиальный орган нижней палаты парламента Франции, Бюро Национального собрания, отклонил предложение левой оппозиционной партии "Непокорившаяся Франция" (LFI) о снятии Макрона с должности. Инициатива от левых собрала 104 подписи, что составляет около одной пятой от всех 577 депутатов Национального собрания. Запрос на импичмент Макрона был рассмотрен в условиях очередной политической нестабильности в стране. Как писала газета Monde, недавняя отставка премьер-министра Себастьяна Лекорню, пробывшего на посту всего 27 дней, вызвала кризис, каких не было уже много лет. Это стало поводом для новых призывов к отставке президента. В 2024 году "Непокорившаяся Франция" уже пыталась запустить процедуру импичмента Макрона, но безуспешно. Тогда Бюро Нацсобрания поддержало резолюцию о снятии президента с поста, но законодательная комиссия её отклонила. В 2016 году аналогичная инициатива по отстранению Франсуа Олланда также не смогла получить поддержку Бюро Нацсобрания.
https://1prime.ru/20251006/makron-863227077.html
https://1prime.ru/20251006/makron-863215610.html
https://1prime.ru/20251006/frantsiya-863191565.html
норвегия
франция
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0e/846322340_149:0:1696:1160_1920x0_80_0_0_2f2b301ba86ec34b5295f9dd8d18368b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , мировая экономика, норвегия, франция, украина, эммануэль макрон, себастьян лекорню
Общество , Мировая экономика, НОРВЕГИЯ, ФРАНЦИЯ, УКРАИНА, Эммануэль Макрон, Себастьян Лекорню
"Это поможет": на Западе обратились к Макрону после попытки импичмента
Дизен: Макрон пытается сохранить свой пост , отвлекая внимание на Киев