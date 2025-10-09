https://1prime.ru/20251009/frantsiya-863312101.html

"Это поможет": на Западе обратились к Макрону после попытки импичмента

"Это поможет": на Западе обратились к Макрону после попытки импичмента - 09.10.2025, ПРАЙМ

"Это поможет": на Западе обратились к Макрону после попытки импичмента

Эммануэль Макрон, президент Франции, уделяет чрезмерное внимание украинскому кризису, чтобы отвлечь внимание от своих промахов в управлении страной. Такое... | 09.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-09T07:08+0300

2025-10-09T07:08+0300

2025-10-09T07:08+0300

общество

мировая экономика

норвегия

франция

украина

эммануэль макрон

себастьян лекорню

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0e/846322340_0:62:1844:1099_1920x0_80_0_0_732308ee39c219f31517cd3296d537cb.jpg

МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Эммануэль Макрон, президент Франции, уделяет чрезмерное внимание украинскому кризису, чтобы отвлечь внимание от своих промахов в управлении страной. Такое мнение выразил профессор Юго-Восточного университета Норвегии Гленн Дизен в видео на YouTube-канале Deep Dive. "Макрон смотрит не в ту сторону. Ведь когда украинская армия развалится, а Россия освободит новые территории, это не поможет удержать ему власть", — сыронизировал он.По мнению эксперта, попытка акцентировать внимание общественности на событиях в Украине не принесет ожидаемого результата, так как во Франции нарастает усталость от антироссийских настроений. "С этим уже не получится спорить, потому что это очевидная усталость от войны. Когда у украинцев проблемы на фронте, то русские могут наступать практически без потерь, и это не скроешь. Именно это они (Французы. — Прим. Ред.) сейчас и видят, делая нужные выводы", — объяснил он. На днях высший коллегиальный орган нижней палаты парламента Франции, Бюро Национального собрания, отклонил предложение левой оппозиционной партии "Непокорившаяся Франция" (LFI) о снятии Макрона с должности. Инициатива от левых собрала 104 подписи, что составляет около одной пятой от всех 577 депутатов Национального собрания. Запрос на импичмент Макрона был рассмотрен в условиях очередной политической нестабильности в стране. Как писала газета Monde, недавняя отставка премьер-министра Себастьяна Лекорню, пробывшего на посту всего 27 дней, вызвала кризис, каких не было уже много лет. Это стало поводом для новых призывов к отставке президента. В 2024 году "Непокорившаяся Франция" уже пыталась запустить процедуру импичмента Макрона, но безуспешно. Тогда Бюро Нацсобрания поддержало резолюцию о снятии президента с поста, но законодательная комиссия её отклонила. В 2016 году аналогичная инициатива по отстранению Франсуа Олланда также не смогла получить поддержку Бюро Нацсобрания.

https://1prime.ru/20251006/makron-863227077.html

https://1prime.ru/20251006/makron-863215610.html

https://1prime.ru/20251006/frantsiya-863191565.html

норвегия

франция

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , мировая экономика, норвегия, франция, украина, эммануэль макрон, себастьян лекорню