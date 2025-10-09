https://1prime.ru/20251009/frukty-863349377.html

МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Свежие фрукты начнут сертифицировать по новому "зеленому" стандарту в России, первое соглашение в рамках этой деятельности было подписано между Роскачеством и производителем из Липецкой области, рассказали РИА Новости в организации. "В рамках выставки "Золотая осень-2025" было объявлено о практическом запуске нового направления в российском АПК - сертификации свежих фруктов по строгому "зеленому" стандарту", - говорится в сообщении. "Первый договор на сертификацию между Роскачеством и брендом "Собрано в саду", который занимается выращиванием свежих яблок на площадке "Агроном-сад" в Лебедяни, был подписан в ходе панельной дискуссии "Инновации в практику: как развивается сегмент зеленой продукции на современном этапе", - добавляется там. В пресс-службе Роскачества уточнили агентству, что сертификацию продукции планируется завершить через полгода. Отмечается, что основой для этого стал новый национальный стандарт ГОСТ Р 72024-2025 "Продукция и продовольствие с улучшенными характеристиками. Фрукты свежие. Общие технические условия", который вступит в силу в середине 2026 года. "Стандарт на "зеленые" фрукты устанавливает жесткие экологические нормы на всех этапах — от производства до транспортировки и хранения. Ключевые требования к такой продукции включают запрет на содержание ГМО и синтетических пестицидов, отсутствие вредных химических веществ, а также соблюдение строгих регламентов хранения и транспортировки для сохранения качества", - указали в организации. Там пояснили, что продукция, соответствующая нормативам, сможет получить официальную маркировку "Зеленый эталон", которая будет подтверждена органом по сертификации Роскачества. "Все сведения о сертифицированных товарах вносятся в Единый реестр Минсельхоза России, что гарантирует прозрачность и контроль качества для потребителей", - заключили в Роскачестве.

