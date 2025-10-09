Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2025-10-09T07:33+0300
2025-10-09T08:00+0300
бизнес
МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. На редком Bentley Arnage класса люкс, который принадлежал иноагенту Максиму Галкину (признан иноагентом в России), числились красивые госномера стоимостью в семь миллионов рублей - более чем вдвое дороже цены авто, выяснило РИА Новости, ознакомившись с документами. Ранее РИА Новости, ознакомившись с документами, сообщало, что Галкин избавился от редкого Bentley Arnage класса люкс, которым владел с 2003 года. Как следует из документов, с которыми ознакомилось РИА Новости, Галкин более 20 лет владел автомобилем Bentley Arnage 2000 года выпуска с двигателем 6,75 литра. В марте этого года авто выставлялось на продажу, и в этот же период у него сменился собственник, а также госномер. Стоимость такого авто, согласно данным сервиса "Avito Авто", с которыми ознакомилось РИА Новости, варьируется от 2,3 до 4,5 миллиона рублей. Всего в России настоящее время продается четыре таких подержанных автомобиля. При этом, как следует из документов, госномера, которые значились на автомобиле Галкина, были с "зеркальными" цифрами и тремя буквами "О". В документах также указано, что в январе была внесена пометка "Выдача взамен утраченных или пришедших в негодность государственных регистрационных знаков, регистрационных документов, паспортов транспортных средств", а через два месяца у автомобиля сменился собственник и госномер. Согласно данным из открытых источников, с которыми ознакомилось РИА Новости, сейчас аналогичные госномера с новым кодом московского региона продаются более чем за 7,4 миллиона рублей.
бизнес
Бизнес
07:33 09.10.2025 (обновлено: 08:00 09.10.2025)
 
На Bentley Arnage Галкина числились красивые госномера

Номера на проданном Bentley Галкина стоили дороже машины

МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. На редком Bentley Arnage класса люкс, который принадлежал иноагенту Максиму Галкину (признан иноагентом в России), числились красивые госномера стоимостью в семь миллионов рублей - более чем вдвое дороже цены авто, выяснило РИА Новости, ознакомившись с документами.
Ранее РИА Новости, ознакомившись с документами, сообщало, что Галкин избавился от редкого Bentley Arnage класса люкс, которым владел с 2003 года. Как следует из документов, с которыми ознакомилось РИА Новости, Галкин более 20 лет владел автомобилем Bentley Arnage 2000 года выпуска с двигателем 6,75 литра. В марте этого года авто выставлялось на продажу, и в этот же период у него сменился собственник, а также госномер.
Стоимость такого авто, согласно данным сервиса "Avito Авто", с которыми ознакомилось РИА Новости, варьируется от 2,3 до 4,5 миллиона рублей. Всего в России настоящее время продается четыре таких подержанных автомобиля.
При этом, как следует из документов, госномера, которые значились на автомобиле Галкина, были с "зеркальными" цифрами и тремя буквами "О".
В документах также указано, что в январе была внесена пометка "Выдача взамен утраченных или пришедших в негодность государственных регистрационных знаков, регистрационных документов, паспортов транспортных средств", а через два месяца у автомобиля сменился собственник и госномер.
Согласно данным из открытых источников, с которыми ознакомилось РИА Новости, сейчас аналогичные госномера с новым кодом московского региона продаются более чем за 7,4 миллиона рублей.
 
