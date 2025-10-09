Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Раз в двадцать лет". Миллер рассказал, что ждет Европу в предстоящую зиму - 09.10.2025, ПРАЙМ
"Раз в двадцать лет". Миллер рассказал, что ждет Европу в предстоящую зиму
"Раз в двадцать лет". Миллер рассказал, что ждет Европу в предстоящую зиму - 09.10.2025, ПРАЙМ
"Раз в двадцать лет". Миллер рассказал, что ждет Европу в предстоящую зиму
Европейский континент может столкнуться с одной из самых холодных зим за последние десятилетия, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер, выступая на... | 09.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-09T20:12+0300
2025-10-09T20:12+0300
в мире
газ
европа
мурманск
краснодарский край
алексей миллер
газпром
https://cdnn.1prime.ru/img/84214/64/842146437_0:92:1768:1087_1920x0_80_0_0_6ca52f7772597adfc612a03597f22a41.jpg
МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Европейский континент может столкнуться с одной из самых холодных зим за последние десятилетия, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер, выступая на Петербургском международном газовом форуме."Мы знаем, что раз в десять лет бывает холодная зима, а раз в двадцать лет — аномально холодная зима", — отметил он.По словам Миллера, если прогноз подтвердится, температурные показатели могут опуститься до минус 25 градусов на всей европейской части России — от Мурманска до Краснодарского края. Конкретные данные по странам Европы он приводить не стал.Руководитель "Газпрома" подчеркнул, что анализ климатических наблюдений за последние 100–150 лет показывает: вероятность наступления аномально холодной зимы не зависит от предыдущих сезонов — даже после мягкой или бесснежной зимы может последовать экстремально морозная.Ранее "Газпром" сообщил в своем Telegram-канале, что европейские подземные хранилища газа (ПХГ) заполнены лишь на 82,7%, и достичь целевого уровня в 90% становится практически невозможно. В компании предупреждают: при сильных холодах это может привести к дефициту топлива и сбоям в стабильности поставок газа на европейском рынке.
европа
мурманск
краснодарский край
ПРАЙМ
в мире, газ, европа, мурманск, краснодарский край, алексей миллер, газпром
В мире, Газ, ЕВРОПА, МУРМАНСК, Краснодарский край, Алексей Миллер, Газпром
20:12 09.10.2025
 
"Раз в двадцать лет". Миллер рассказал, что ждет Европу в предстоящую зиму

Глава "Газпрома" предупредил о риске экстремально холодного сезона

© РИА Новости . Алексей Даничев
Петербургский международный газовый форум
Петербургский международный газовый форум - ПРАЙМ, 1920, 09.10.2025
Петербургский международный газовый форум. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Европейский континент может столкнуться с одной из самых холодных зим за последние десятилетия, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер, выступая на Петербургском международном газовом форуме.
"Мы знаем, что раз в десять лет бывает холодная зима, а раз в двадцать лет — аномально холодная зима", — отметил он.
Миллер сообщил детали меморандума о строительстве газопровода в Казахстан
По словам Миллера, если прогноз подтвердится, температурные показатели могут опуститься до минус 25 градусов на всей европейской части России — от Мурманска до Краснодарского края. Конкретные данные по странам Европы он приводить не стал.
Руководитель "Газпрома" подчеркнул, что анализ климатических наблюдений за последние 100–150 лет показывает: вероятность наступления аномально холодной зимы не зависит от предыдущих сезонов — даже после мягкой или бесснежной зимы может последовать экстремально морозная.
Ранее "Газпром" сообщил в своем Telegram-канале, что европейские подземные хранилища газа (ПХГ) заполнены лишь на 82,7%, и достичь целевого уровня в 90% становится практически невозможно. В компании предупреждают: при сильных холодах это может привести к дефициту топлива и сбоям в стабильности поставок газа на европейском рынке.
В миреГазЕВРОПАМУРМАНСККраснодарский крайАлексей МиллерГазпром
 
 
