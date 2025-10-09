https://1prime.ru/20251009/gaz-863353762.html

"Раз в двадцать лет". Миллер рассказал, что ждет Европу в предстоящую зиму

МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Европейский континент может столкнуться с одной из самых холодных зим за последние десятилетия, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер, выступая на Петербургском международном газовом форуме."Мы знаем, что раз в десять лет бывает холодная зима, а раз в двадцать лет — аномально холодная зима", — отметил он.По словам Миллера, если прогноз подтвердится, температурные показатели могут опуститься до минус 25 градусов на всей европейской части России — от Мурманска до Краснодарского края. Конкретные данные по странам Европы он приводить не стал.Руководитель "Газпрома" подчеркнул, что анализ климатических наблюдений за последние 100–150 лет показывает: вероятность наступления аномально холодной зимы не зависит от предыдущих сезонов — даже после мягкой или бесснежной зимы может последовать экстремально морозная.Ранее "Газпром" сообщил в своем Telegram-канале, что европейские подземные хранилища газа (ПХГ) заполнены лишь на 82,7%, и достичь целевого уровня в 90% становится практически невозможно. В компании предупреждают: при сильных холодах это может привести к дефициту топлива и сбоям в стабильности поставок газа на европейском рынке.

