"Важная привилегия": кому положены льготы по имущественным налогам

МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ, Светлана Медведева. В конце года россиянам необходимо уплатить налог на имущество за 2024-й. На что он начисляется, кто имеет право на льготы и что произойдет, если пропустить платеж, — в материале "Прайм".
- дом;
- квартира, комната;
- гараж, машино-место;
- единый недвижимый комплекс (комплекс зданий или сооружений, которые нельзя разделить. Например, железная дорога, теплосети);
- объект незавершенного строительства;
- иные здания, строения, сооружения и помещения.
"Даже если собственник в данный момент не пользуется недвижимостью, все равно надо платить", — обращает внимание доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.
На имущество, которое входит в состав общего многоквартирного дома, налог не начисляется, добавляет доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин.
Методика расчета учитывает налоговую базу, ставку, а также коэффициент периода владения и размер доли в собственности в объекте, говорит Гиринский.
Налоговая база — это кадастровая
стоимость объекта. Но если речь идет о жилье, то применяются налоговые вычеты. Из общей площади исключаются:
· для жилого дома — 50 кв. м;
· для квартиры, части жилого дома — 20 кв. м;
· для комнаты, части квартиры — 10 кв. м.
Например, если площадь квартиры 33 кв. м, то налог исчисляется от кадастровой стоимости 13 кв. м этой квартиры.
Базовые ставки указаны в статье 406 НК РФ
:
0,1% — для жилых домов, квартир, комнат, гаражей, машиномест. А также хозяйственных строений и сооружений площадью до 50 кв. м;
2% — для офисных и торговых зданий и помещений;
2,5% — для объектов дороже 300 миллионов рублей;
0,5% — для прочей недвижимости.
При этом ставку 0,1% регионы могут уменьшить до нуля либо увеличить, но не более чем до 0,3%.
"Например, в Санкт-Петербурге за квартиру стоимостью 15 миллионов рублей придется платить не 0,1%, а 0,2%", — отмечает председатель Комиссии по финансовым рынкам МГО "ОПОРА РОССИИ" Егор Диашов.
Узнать ставку для вашего объекта можно на сайте
Налоговой службы.
ФНС рассчитывает налог самостоятельно. При желании можно проверить корректность результата с помощью налогового калькулятора
.
Уведомление поступает либо по почте заказным письмом, либо в электронной форме через личные кабинеты налогоплательщика или на едином портале "Госуслуги". Рассылают
не позднее чем за 30 дней до срока платежа, уточняет Игорь Балынин.
"Если общая сумма менее 300 рублей, уведомления не будет
. Исключение — отправка в календарном году, по истечении которого налоговый орган больше не сможет это сделать", — добавляет специалист.
Налог необходимо погасить до 1 декабря. Исключение — жители отдельных территорий Курской области. А именно
:
- приграничной территории;
- там, где введен режим (КТО) и принято решение о временном отселении.
У них срок продлен до 1 декабря следующего года.
Заплатить можно в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС, в банке или с помощью онлайн-банкинга.
За просрочку полагаются
пени в размере 1/300 ставки ЦБ за каждый день.
Также возможен штраф
— 20% от суммы задолженности, а в случае умышленного деяния — 40%, предупреждает Андрей Гиринский.
Полный список есть в статье 407
НК России.
- Герои СССР и России, а также лица, награжденные орденами Славы трех степеней;
- инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, дети-инвалиды;
- участники Великой Отечественной войны и других боевых операций по защите страны;
- лица, принимающие (или принимавшие ранее) участие в СВО, а также члены их семей;
- пенсионеры;
- физлица, имеющие хозстроения, площадь каждого из которых не превышает 50 "квадратов" и которые размещены на землях, предоставленных для садоводства, личного подсобного и дачного хозяйства, а также огородничества или ИЖС.
"Льгота предоставляется на один
объект каждого вида (квартира, гараж и так далее)", —указывает Егор Диашов.
Таким образом, если у пенсионера есть квартира и гараж, оба объекта не облагаются налогом. Но если квартиры две, за одну из них придется заплатить.
Есть и местные льготы. Узнать о них можно на сайте
. Если льгота не учтена, необходимо подать заявление в ФНС.