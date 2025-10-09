Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. В одиночку Украина не сможет остановить продвижение российских военных, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас в интервью газете Die Zeit.Она утверждает, что Киев якобы сможет в какой-то мере противостоять России."Но, конечно, в одиночку она (Украина - Прим.ред) этого сделать не сможет", — сказала Каллас.Министр обороны Андрей Белоусов заявлял, что российские войска в 2025 году нарастили темп продвижения в ходе специальной военной операции. Он добавил, что военной и промышленной инфраструктуре киевского режима был нанесен существенный урон.
10:25 09.10.2025
 
Каллас сделала тяжелое признание о России

Каллас сделала признание о продвижении российских военных. Какие шансы у ВСУ

© CC BY 4.0 / European Union 2024 Кая Каллас
 Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 09.10.2025
Кая Каллас. Архивное фото
© CC BY 4.0 / European Union 2024
МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. В одиночку Украина не сможет остановить продвижение российских военных, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас в интервью газете Die Zeit.
Она утверждает, что Киев якобы сможет в какой-то мере противостоять России.

"Но, конечно, в одиночку она (Украина - Прим.ред) этого сделать не сможет", — сказала Каллас.

Министр обороны Андрей Белоусов заявлял, что российские войска в 2025 году нарастили темп продвижения в ходе специальной военной операции. Он добавил, что военной и промышленной инфраструктуре киевского режима был нанесен существенный урон.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 09.10.2025
На Западе сделали громкое заявление после ответа Зеленского Путину
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАКая КалласРОССИЯЕС
 
 
