https://1prime.ru/20251009/kallas-863320316.html
Каллас сделала тяжелое признание о России
Каллас сделала тяжелое признание о России - 09.10.2025, ПРАЙМ
Каллас сделала тяжелое признание о России
В одиночку Украина не сможет остановить продвижение российских военных, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас в интервью газете Die Zeit. | 09.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-09T10:25+0300
2025-10-09T10:25+0300
2025-10-09T10:25+0300
спецоперация на украине
украина
кая каллас
россия
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854970710_0:94:1800:1107_1920x0_80_0_0_902c452daa3e9045729a434ca633e677.jpg
МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. В одиночку Украина не сможет остановить продвижение российских военных, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас в интервью газете Die Zeit.Она утверждает, что Киев якобы сможет в какой-то мере противостоять России."Но, конечно, в одиночку она (Украина - Прим.ред) этого сделать не сможет", — сказала Каллас.Министр обороны Андрей Белоусов заявлял, что российские войска в 2025 году нарастили темп продвижения в ходе специальной военной операции. Он добавил, что военной и промышленной инфраструктуре киевского режима был нанесен существенный урон.
https://1prime.ru/20251009/zelenskiy-863314806.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854970710_100:0:1700:1200_1920x0_80_0_0_e8345e9d55ee6eca767dc7e4e8ca0af7.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, кая каллас, россия, ес
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Кая Каллас, РОССИЯ, ЕС
Каллас сделала тяжелое признание о России
Каллас сделала признание о продвижении российских военных. Какие шансы у ВСУ