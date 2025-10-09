Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
АТОР опровергла данные о массовых отказах россиянам во въезде в Южную Корею - 09.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251009/koreya-863319246.html
АТОР опровергла данные о массовых отказах россиянам во въезде в Южную Корею
АТОР опровергла данные о массовых отказах россиянам во въезде в Южную Корею - 09.10.2025, ПРАЙМ
АТОР опровергла данные о массовых отказах россиянам во въезде в Южную Корею
Информация о массовых отказах россиянам во въезде в Южную Корею не соответствует действительности, сообщили в Ассоциации туроператоров России по ссылкой на... | 09.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-09T10:12+0300
2025-10-09T10:12+0300
бизнес
туризм
россия
корея
южная корея
москва
атор
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/09/863319075_0:171:3034:1878_1920x0_80_0_0_2aee45fb3c10abf50a3eb508e9322aa2.jpg
МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Информация о массовых отказах россиянам во въезде в Южную Корею не соответствует действительности, сообщили в Ассоциации туроператоров России по ссылкой на московский офис Национальной организации туризма Кореи (НОТК). Ранее в социальных сетях и СМИ появилась информация о том, что десятки россиян столкнулись с проблемами при прохождении границы Южной Кореи, указали в АТОР. "В турофисе страны в Москве уточнили, что 8 октября связывались со всеми туроператорами, активно продающими туры в Корею, и никто из них не подтвердил наличие такой проблемы у своих клиентов", - указано в сообщении ассоциации. "Мы не можем отрицать очевидный факт: тому или иному человеку могут отказать во въезде, будь то Корея или любая другая страна. Но мы не подтверждаем того, что это массовая история в отношении россиян", – приводит АТОР слова представителя НОТК. Там также указали, что сейчас в Корее высокий сезон, так как идет пора красных кленов, и в страну съезжается много туристов, в том числе из России. "Туроператоры в эти дни отправляют большие группы, а также индивидуальных туристов. Но ни один из них не столкнулся с описанной в СМИ проблемой на границе", – подчеркнули в московском офисе НОТК, призвав туристов не волноваться и не доверять непроверенной информации.
корея
южная корея
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/09/863319075_153:0:2882:2047_1920x0_80_0_0_68fbc1f3253a9f942a606787c16eaf3b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, туризм, россия, корея, южная корея, москва, атор
Бизнес, Туризм, РОССИЯ, КОРЕЯ, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, МОСКВА, АТОР
10:12 09.10.2025
 
АТОР опровергла данные о массовых отказах россиянам во въезде в Южную Корею

АТОР опровергла сообщения о массовых отказах россиянам во въезде в Южную Корею

© РИА Новости . Алексей Жидаков | Перейти в медиабанкВид на Сеул с горы Намсан
Вид на Сеул с горы Намсан - ПРАЙМ, 1920, 09.10.2025
Вид на Сеул с горы Намсан. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Жидаков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Информация о массовых отказах россиянам во въезде в Южную Корею не соответствует действительности, сообщили в Ассоциации туроператоров России по ссылкой на московский офис Национальной организации туризма Кореи (НОТК).
Ранее в социальных сетях и СМИ появилась информация о том, что десятки россиян столкнулись с проблемами при прохождении границы Южной Кореи, указали в АТОР.
"В турофисе страны в Москве уточнили, что 8 октября связывались со всеми туроператорами, активно продающими туры в Корею, и никто из них не подтвердил наличие такой проблемы у своих клиентов", - указано в сообщении ассоциации.
"Мы не можем отрицать очевидный факт: тому или иному человеку могут отказать во въезде, будь то Корея или любая другая страна. Но мы не подтверждаем того, что это массовая история в отношении россиян", – приводит АТОР слова представителя НОТК.
Там также указали, что сейчас в Корее высокий сезон, так как идет пора красных кленов, и в страну съезжается много туристов, в том числе из России. "Туроператоры в эти дни отправляют большие группы, а также индивидуальных туристов. Но ни один из них не столкнулся с описанной в СМИ проблемой на границе", – подчеркнули в московском офисе НОТК, призвав туристов не волноваться и не доверять непроверенной информации.
 
БизнесТуризмРОССИЯКОРЕЯЮЖНАЯ КОРЕЯМОСКВААТОР
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала