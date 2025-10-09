Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Нефть дешевеет на геополитических новостях из Ближнего Востока - 09.10.2025
Нефть дешевеет на геополитических новостях из Ближнего Востока
Нефть дешевеет на геополитических новостях из Ближнего Востока - 09.10.2025, ПРАЙМ
Нефть дешевеет на геополитических новостях из Ближнего Востока
Мировые цены на нефть в четверг утром снижаются после геополитических новостей вокруг Ближнего Востока, инвесторы также оценивают изменение объема нефтяных... | 09.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-09T08:58+0300
2025-10-09T08:58+0300
МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг утром снижаются после геополитических новостей вокруг Ближнего Востока, инвесторы также оценивают изменение объема нефтяных запасов в США, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 8.44 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,21% - до 66,11 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI - на 0,3%, до 62,36 доллара. "Нефть марки WTI сегодня дешевеет из-за снижения премии за геополитический риск на фоне мирного соглашения между Израилем и ХАМАС", - цитирует агентство Рейтер старшего рыночного аналитика OANDA Кельвина Вона (Kelvin Wong). Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что Израиль и палестинское движение ХАМАС достигли договоренности об исполнении первой фазы мирного плана по урегулированию в секторе Газа. На первом этапе ХАМАС освободит израильских заложников, а Израиль отведет свои войска до согласованной линии внутри анклава и выпустит сотни палестинцев из израильских тюрем, включая множество осужденных пожизненно за терроризм. Инвесторы обратили внимание на данные по объему нефтяных запасов в США от управления энергетической информации минэнерго страны. Так, коммерческие запасы нефти в США за неделю по 3 октября, увеличились на 3,7 миллиона баррелей, или на 0,9% - до 420,3 миллиона баррелей.
08:58 09.10.2025
 
Нефть дешевеет на геополитических новостях из Ближнего Востока

Цены на нефть снизились до $66,11 за баррель после новостей о договоренностях по Газе

