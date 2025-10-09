Нефть дешевеет на геополитических событиях

https://1prime.ru/20251009/neft-863351539.html
2025-10-09T19:22+0300
МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг вечером снижаются, трейдеры оценивают новости о договоренности между Израилем и палестинским движением ХАМАС, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 18.44 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,65% - до 65,82 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI - на 0,53%, до 62,22 доллара. "Мирное соглашение представляют собой значительный прорыв в истории Ближнего Востока - его последствия для нефтяных рынков могут быть весьма обширными: от возможного снижения атак хуситов в Красном море до повышения вероятности заключения ядерной сделки с Ираном", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика Rystad Energy Клаудио Галимберти (Claudio Galimberti). Ранее президент США Дональд Трамп объявил о достижении договоренности между Израилем и ХАМАС об исполнении первой фазы плана по урегулированию ситуации: палестинское движение освободит заложников, Израиль отведет войска. План Трампа по урегулированию ситуации в Газе, обнародованный 29 сентября, включает 20 пунктов и предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов.
