Хорватский оператор приостановил сотрудничество с NIS

Хорватский оператор приостановил сотрудничество с NIS

2025-10-09T15:43+0300

энергетика

нефть

сша

nis

janaf

сербия

хорватия

мировая экономика

БЕЛГРАД, 9 окт - ПРАЙМ. Оператор Адриатического нефтепровода в Хорватии (JANAF) заявил о приостановке сотрудничества с российско-сербской "Нефтяной индустрией Сербии" (NIS) из-за санкций США, сообщила пресс-служба компании. NIS утром в четверг сообщила о начале действия санкций США, которые были введены 10 января и многократно переносились. "JANAF располагает информацией, что компания NIS не получила лицензию, необходимую для продолжения выполнения договора о транзите сырой нефти, из-за чего 8 октября 2025 года прекращается возможность дальнейшей реализации охваченной договором деятельности", - говорится в сообщении.

нефть, сша, nis, janaf, сербия, хорватия, мировая экономика