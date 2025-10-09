Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Хорватский оператор приостановил сотрудничество с NIS - 09.10.2025
Хорватский оператор приостановил сотрудничество с NIS
Хорватский оператор приостановил сотрудничество с NIS
БЕЛГРАД, 9 окт - ПРАЙМ. Оператор Адриатического нефтепровода в Хорватии (JANAF) заявил о приостановке сотрудничества с российско-сербской "Нефтяной индустрией Сербии" (NIS) из-за санкций США, сообщила пресс-служба компании. NIS утром в четверг сообщила о начале действия санкций США, которые были введены 10 января и многократно переносились. "JANAF располагает информацией, что компания NIS не получила лицензию, необходимую для продолжения выполнения договора о транзите сырой нефти, из-за чего 8 октября 2025 года прекращается возможность дальнейшей реализации охваченной договором деятельности", - говорится в сообщении.
15:43 09.10.2025
 
Хорватский оператор приостановил сотрудничество с NIS

Оператор Адриатического нефтепровода приостановил сотрудничество с NIS из-за санкций США

Флаг Хорватии
Флаг Хорватии
Флаг Хорватии. Архивное фото
© fotolia.com / Dario Bajurin
БЕЛГРАД, 9 окт - ПРАЙМ. Оператор Адриатического нефтепровода в Хорватии (JANAF) заявил о приостановке сотрудничества с российско-сербской "Нефтяной индустрией Сербии" (NIS) из-за санкций США, сообщила пресс-служба компании.
NIS утром в четверг сообщила о начале действия санкций США, которые были введены 10 января и многократно переносились.
"JANAF располагает информацией, что компания NIS не получила лицензию, необходимую для продолжения выполнения договора о транзите сырой нефти, из-за чего 8 октября 2025 года прекращается возможность дальнейшей реализации охваченной договором деятельности", - говорится в сообщении.
 
