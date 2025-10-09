https://1prime.ru/20251009/nis-863341520.html
Хорватский оператор приостановил сотрудничество с NIS
Хорватский оператор приостановил сотрудничество с NIS - 09.10.2025, ПРАЙМ
Хорватский оператор приостановил сотрудничество с NIS
Оператор Адриатического нефтепровода в Хорватии (JANAF) заявил о приостановке сотрудничества с российско-сербской "Нефтяной индустрией Сербии" (NIS) из-за... | 09.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-09T15:43+0300
2025-10-09T15:43+0300
2025-10-09T15:43+0300
энергетика
нефть
сша
nis
janaf
сербия
хорватия
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/76408/57/764085787_0:122:3448:2062_1920x0_80_0_0_ee5db25746e82bd6c898703c215d2141.jpg
БЕЛГРАД, 9 окт - ПРАЙМ. Оператор Адриатического нефтепровода в Хорватии (JANAF) заявил о приостановке сотрудничества с российско-сербской "Нефтяной индустрией Сербии" (NIS) из-за санкций США, сообщила пресс-служба компании. NIS утром в четверг сообщила о начале действия санкций США, которые были введены 10 января и многократно переносились. "JANAF располагает информацией, что компания NIS не получила лицензию, необходимую для продолжения выполнения договора о транзите сырой нефти, из-за чего 8 октября 2025 года прекращается возможность дальнейшей реализации охваченной договором деятельности", - говорится в сообщении.
сша
сербия
хорватия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76408/57/764085787_0:0:3448:2586_1920x0_80_0_0_9a9673916fc683a10e659d300e5a7116.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, сша, nis, janaf, сербия, хорватия, мировая экономика
Энергетика, Нефть, США, NIS, JANAF, СЕРБИЯ, ХОРВАТИЯ, Мировая экономика
Хорватский оператор приостановил сотрудничество с NIS
Оператор Адриатического нефтепровода приостановил сотрудничество с NIS из-за санкций США