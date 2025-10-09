Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Нефтяники доложили о выполнении рекомендаций по поставкам топлива - 09.10.2025
Нефтяники доложили о выполнении рекомендаций по поставкам топлива
МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Представители нефтяных компаний доложили в кабмин РФ о выполнении рекомендаций по поставкам автомобильного топлива, они оптимизируют логистические цепочки и выполняют обязательства, сообщили в правительстве. "Представители нефтяных компаний доложили о выполнении рекомендаций Минэнерго по поставкам автомобильного топлива. Производители соблюдают баланс поставок, оптимизируют логистические цепочки, все обязательства выполняются", - сказано в сообщении по итогам серии совещаний вице-премьера РФ Александра Новака по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов.
2025
Новости
22:39 09.10.2025
 
Нефтяники доложили о выполнении рекомендаций по поставкам топлива

МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Представители нефтяных компаний доложили в кабмин РФ о выполнении рекомендаций по поставкам автомобильного топлива, они оптимизируют логистические цепочки и выполняют обязательства, сообщили в правительстве.
"Представители нефтяных компаний доложили о выполнении рекомендаций Минэнерго по поставкам автомобильного топлива. Производители соблюдают баланс поставок, оптимизируют логистические цепочки, все обязательства выполняются", - сказано в сообщении по итогам серии совещаний вице-премьера РФ Александра Новака по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов.
НефтьБизнесРФАлександр Новак
 
 
