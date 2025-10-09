https://1prime.ru/20251009/novak-863356262.html
Нефтяники доложили о выполнении рекомендаций по поставкам топлива
Нефтяники доложили о выполнении рекомендаций по поставкам топлива - 09.10.2025, ПРАЙМ
Нефтяники доложили о выполнении рекомендаций по поставкам топлива
Представители нефтяных компаний доложили в кабмин РФ о выполнении рекомендаций по поставкам автомобильного топлива, они оптимизируют логистические цепочки и... | 09.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-09T22:39+0300
2025-10-09T22:39+0300
2025-10-09T22:39+0300
нефть
бизнес
рф
александр новак
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/09/860508313_0:179:3001:1867_1920x0_80_0_0_9b4f19ab9b6fb8728e39593594c37f8a.jpg
МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Представители нефтяных компаний доложили в кабмин РФ о выполнении рекомендаций по поставкам автомобильного топлива, они оптимизируют логистические цепочки и выполняют обязательства, сообщили в правительстве. "Представители нефтяных компаний доложили о выполнении рекомендаций Минэнерго по поставкам автомобильного топлива. Производители соблюдают баланс поставок, оптимизируют логистические цепочки, все обязательства выполняются", - сказано в сообщении по итогам серии совещаний вице-премьера РФ Александра Новака по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов.
https://1prime.ru/20250821/neft-860974619.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/09/860508313_136:0:2865:2047_1920x0_80_0_0_9bedd0e631def191bf207ad822c30fdd.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, бизнес, рф, александр новак
Нефть, Бизнес, РФ, Александр Новак
Нефтяники доложили о выполнении рекомендаций по поставкам топлива
Новак: нефтяные компании выполняют рекомендации Минэнерго по поставкам топлива