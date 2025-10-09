https://1prime.ru/20251009/odessa-863316180.html

ВС России уничтожили высокопоставленного специалиста НАТО под Одессой

спецоперация на украине

украина

рф

сша

лебедев

сергей лавров

нато

всу

вс рф

ДОНЕЦК, 9 окт – ПРАЙМ. Вооружение НАТО и "высокопоставленный гость из Запада" были уничтожены в результате взрывов в порту Ильичевск в Одесской области, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев. "Знаю, что уничтожили склад с боекомплектом, детонировало долго. Минимум одно попадание в ПВО "Гепард" или "Пэтриот" – доподлинно не известно. Есть прилёты по фурам, которые в этот момент загружались военное оборудование - конвейерные линии, точные станки… Видимо привезли что-то "вкусное", что разгружали сразу и сразу направляли из порта", - рассказал Лебедев. Лебедев добавил, что в результате взрыва был убит "высокопоставленный гость из Запада" с командой встречающих. "Присутствие специалистов из НАТО и сопровождение подобных грузов – обычное дело. Ракеты, или высокотехнологичное оборудование, которое криворуким аборигенам не доверяют", - подытожил Лебедев. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

украина

рф

сша

