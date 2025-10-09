Пакистан оплатил все поставки нефти из России

https://1prime.ru/20251009/pakistan-863350606.html

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 окт - РИА Новости. Пакистан оплатил все поставленные из России партии нефти, рассказал министр энергетики и нефтяной промышленности страны Али Первез Малик. В разговоре с журналистами на полях Петербургского международного газового форума он отметил, что всего Пакистан получил несколько партий нефти из России, распределенных между двумя пакистанскими НПЗ. "Весь полученный импорт был оплачен к удовлетворению российских поставщиков", - подчеркнул министр. Петербургский международный газовый форум проходит с 7 по 10 октября в Санкт-Петербурге.

