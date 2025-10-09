https://1prime.ru/20251009/prognoz-863285436.html
МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Минэкономразвития России представило обновленный прогноз по курсу рубля, который вызвал широкий интерес среди экспертов и инвесторов. Ожидания, что доллар достигнет отметки 100 рублей лишь в 2028 году, свидетельствуют о более осторожном подходе к экономическим реалиям, рассказал агентству “Прайм” председатель Комиссии по финансовым рынкам Московского отделения "Опоры России" Егор Диашов.По его словам, ранее многие аналитики предсказывали более резкое падение рубля, однако новые данные показывают, что экономика начинает адаптироваться к новым условиям.“Одной из главных причин, способствующих укреплению рубля, является стабильная ценовая конъюнктура на экспорт. Высокие мировые цены на нефть и газ обеспечивают приток валюты в страну, что положительно сказывается на курсе национальной валюты. Кроме того, режим контроля капитала, введенный в ответ на внешние санкции, создает дополнительные барьеры для вывода капитала, что также поддерживает рубль”, - указал эксперт.К тому же, в условиях нестабильности на глобальных рынках, рубль может начать вести себя как защитный актив. Это означает, что при падении акций и других рисковых активов инвесторы могут начать вкладывать средства в рубль, что временно поддержит его курс, добавил он.Политика государства также играет важную роль в поддержании курса рубля. В текущих условиях российские власти, вероятно, не заинтересованы в резком падении национальной валюты, так как это может снова вызвать рост инфляции и ухудшить экономическую ситуацию в стране, считает Диашов.Высокая инфляция, в свою очередь, негативно скажется на покупательской способности населения и стабильности бизнеса. Если экономические условия изменятся, это может оказать давление на курс. Тот же эффект будет в случае ухудшения внешних условий, например, падения цен на нефть, заключил он.
“Ветер переменится”. Почему власти поверили в силу рубля
Диашов: власти пересмотрели прогноз по рублю из-за адаптации экономики
МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Минэкономразвития России представило обновленный прогноз по курсу рубля, который вызвал широкий интерес среди экспертов и инвесторов. Ожидания, что доллар достигнет отметки 100 рублей лишь в 2028 году, свидетельствуют о более осторожном подходе к экономическим реалиям, рассказал агентству “Прайм” председатель Комиссии по финансовым рынкам Московского отделения "Опоры России" Егор Диашов.
По его словам, ранее многие аналитики предсказывали более резкое падение рубля, однако новые данные показывают, что экономика начинает адаптироваться к новым условиям.
“Одной из главных причин, способствующих укреплению рубля, является стабильная ценовая конъюнктура на экспорт. Высокие мировые цены на нефть и газ обеспечивают приток валюты в страну, что положительно сказывается на курсе национальной валюты. Кроме того, режим контроля капитала, введенный в ответ на внешние санкции, создает дополнительные барьеры для вывода капитала, что также поддерживает рубль”, - указал эксперт.
К тому же, в условиях нестабильности на глобальных рынках, рубль может начать вести себя как защитный актив. Это означает, что при падении акций и других рисковых активов инвесторы могут начать вкладывать средства в рубль, что временно поддержит его курс, добавил он.
Политика государства также играет важную роль в поддержании курса рубля. В текущих условиях российские власти, вероятно, не заинтересованы в резком падении национальной валюты, так как это может снова вызвать рост инфляции и ухудшить экономическую ситуацию в стране, считает Диашов.
Высокая инфляция, в свою очередь, негативно скажется на покупательской способности населения и стабильности бизнеса. Если экономические условия изменятся, это может оказать давление на курс. Тот же эффект будет в случае ухудшения внешних условий, например, падения цен на нефть, заключил он.