https://1prime.ru/20251009/sammit-863342198.html
Путин прибыл на саммит Россия — Центральная Азия
Путин прибыл на саммит Россия — Центральная Азия - 09.10.2025, ПРАЙМ
Путин прибыл на саммит Россия — Центральная Азия
Президент России Владимир Путин прибыл на саммит "Россия – Центральная Азия" в Душанбе, сообщили в Кремле. | 09.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-09T15:59+0300
2025-10-09T15:59+0300
2025-10-09T15:59+0300
экономика
россия
мировая экономика
таджикистан
душанбе
казахстан
владимир путин
эмомали рахмон
https://cdnn.1prime.ru/img/84159/80/841598041_0:143:3133:1905_1920x0_80_0_0_c1a7c887b89ae2be9259c51e244b0f92.jpg
ДУШАНБЕ, 9 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин прибыл на саммит "Россия – Центральная Азия" в Душанбе, сообщили в Кремле. Российского лидера поприветствовал хозяин мероприятия, президент Таджикистана Эмомали Рахмон. В саммите принимают участие лидеры России, Таджикистана, Казахстана, Киргизии, Туркмении и Узбекистана. Главы государств обсудят вопросы дальнейшего наращивания сотрудничества России и государств региона в торгово-экономической, финансовой, промышленной, логистической, энергетической и других сферах.
таджикистан
душанбе
казахстан
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84159/80/841598041_200:0:2931:2048_1920x0_80_0_0_f5f23a5776aba6532cfeeb174dbc4eb6.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мировая экономика, таджикистан, душанбе, казахстан, владимир путин, эмомали рахмон
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, ТАДЖИКИСТАН, Душанбе, КАЗАХСТАН, Владимир Путин, Эмомали Рахмон
Путин прибыл на саммит Россия — Центральная Азия
Путин прибыл на саммит "Россия — Центральная Азия" в Душанбе