Вучич прокомментировал санкции США против "Нефтяной индустрии Сербии" - 09.10.2025
Вучич прокомментировал санкции США против "Нефтяной индустрии Сербии"
Вучич прокомментировал санкции США против "Нефтяной индустрии Сербии" - 09.10.2025, ПРАЙМ
Вучич прокомментировал санкции США против "Нефтяной индустрии Сербии"
Санкции США против российско-сербской "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS) будут иметь тяжелые последствия для политической, экономической, социальной жизни Сербии | 09.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-09T15:53+0300
2025-10-09T15:53+0300
экономика
нефть
мировая экономика
сербия
сша
александр вучич
https://cdnn.1prime.ru/img/83489/28/834892817_0:0:3262:1836_1920x0_80_0_0_bc4ccd2cd92943c728f7bb0859a20ff6.jpg
БЕЛГРАД, 9 окт – ПРАЙМ. Санкции США против российско-сербской "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS) будут иметь тяжелые последствия для политической, экономической, социальной жизни Сербии и всех ее граждан, заявил президент Сербии Александр Вучич. "Это плохо для Сербии. Это не вопрос деятельности одной компании, и я вам расскажу, какие последствия это за собой ведет. Это исключительно тяжелые последствия для всей нашей страны в политическом, экономическом, социальном, всяком другом смысле. Важно, чтобы граждане Сербии понимали, что это не направлено против одного, против кого-то в государственном аппарате, это коснется каждого гражданина нашей страны, поэтому мы должны быть едины, чтобы находить наилучшие решения", - сказал он в четверг в обращении к гражданам.
сербия
сша
нефть, мировая экономика, сербия, сша, александр вучич
Экономика, Нефть, Мировая экономика, СЕРБИЯ, США, Александр Вучич
15:53 09.10.2025
 
Вучич прокомментировал санкции США против "Нефтяной индустрии Сербии"

Вучич заявил о тяжелых последствиях для Ссербии из-за санкций США против NIS

© Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
БЕЛГРАД, 9 окт – ПРАЙМ. Санкции США против российско-сербской "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS) будут иметь тяжелые последствия для политической, экономической, социальной жизни Сербии и всех ее граждан, заявил президент Сербии Александр Вучич.
"Это плохо для Сербии. Это не вопрос деятельности одной компании, и я вам расскажу, какие последствия это за собой ведет. Это исключительно тяжелые последствия для всей нашей страны в политическом, экономическом, социальном, всяком другом смысле. Важно, чтобы граждане Сербии понимали, что это не направлено против одного, против кого-то в государственном аппарате, это коснется каждого гражданина нашей страны, поэтому мы должны быть едины, чтобы находить наилучшие решения", - сказал он в четверг в обращении к гражданам.
 
