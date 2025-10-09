https://1prime.ru/20251009/serbiya-863341682.html

Вучич прокомментировал санкции США против "Нефтяной индустрии Сербии"

Вучич прокомментировал санкции США против "Нефтяной индустрии Сербии"

БЕЛГРАД, 9 окт – ПРАЙМ. Санкции США против российско-сербской "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS) будут иметь тяжелые последствия для политической, экономической, социальной жизни Сербии и всех ее граждан, заявил президент Сербии Александр Вучич. "Это плохо для Сербии. Это не вопрос деятельности одной компании, и я вам расскажу, какие последствия это за собой ведет. Это исключительно тяжелые последствия для всей нашей страны в политическом, экономическом, социальном, всяком другом смысле. Важно, чтобы граждане Сербии понимали, что это не направлено против одного, против кого-то в государственном аппарате, это коснется каждого гражданина нашей страны, поэтому мы должны быть едины, чтобы находить наилучшие решения", - сказал он в четверг в обращении к гражданам.

