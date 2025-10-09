Россиянам рассказали, когда нужно менять шины на зимние

https://1prime.ru/20251009/shiny-863315871.html

09.10.2025 Менять летние шины на зимние рекомендуется при температуре +5-7 градусов Цельсия, но обязательно до 1 декабря, сообщил Минтранс РФ.

МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Менять летние шины на зимние рекомендуется при температуре +5-7 градусов Цельсия, но обязательно до 1 декабря, сообщил Минтранс РФ. "Эксперты рекомендуют менять резину, когда среднесуточная температура достигает +5-7 °С и случаются постоянные заморозки... по закону зимняя резина должна быть установлена до наступления календарной зимы, 1 декабря", - говорится в Telegram-канале министерства. Там уточняется, что согласно техрегламенту таможенного союза, эксплуатировать летние шины запрещено с декабря по февраль. Также законодательством предписывается обязательное наличие на зимних шинах маркировки "M+S", "M&S" или "M S". При этом они могут быть как шипованными, так и нешипованными. "Из-за воздействия температур летняя резина становится слишком твердой и теряет упругость. Это ухудшает сцепление с дорогой и увеличивает тормозной путь", - объяснили в Минтрансе.

