Россиянам рассказали, когда нужно менять шины на зимние - 09.10.2025
Россиянам рассказали, когда нужно менять шины на зимние
Россиянам рассказали, когда нужно менять шины на зимние - 09.10.2025
Россиянам рассказали, когда нужно менять шины на зимние
Менять летние шины на зимние рекомендуется при температуре +5-7 градусов Цельсия, но обязательно до 1 декабря, сообщил Минтранс РФ.
2025-10-09T09:25+0300
2025-10-09T09:25+0300
рф
авто
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/16/862639302_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_702dfdbec81bb3249dc508ee2336a571.jpg
МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Менять летние шины на зимние рекомендуется при температуре +5-7 градусов Цельсия, но обязательно до 1 декабря, сообщил Минтранс РФ. "Эксперты рекомендуют менять резину, когда среднесуточная температура достигает +5-7 °С и случаются постоянные заморозки... по закону зимняя резина должна быть установлена до наступления календарной зимы, 1 декабря", - говорится в Telegram-канале министерства. Там уточняется, что согласно техрегламенту таможенного союза, эксплуатировать летние шины запрещено с декабря по февраль. Также законодательством предписывается обязательное наличие на зимних шинах маркировки "M+S", "M&amp;S" или "M S". При этом они могут быть как шипованными, так и нешипованными. "Из-за воздействия температур летняя резина становится слишком твердой и теряет упругость. Это ухудшает сцепление с дорогой и увеличивает тормозной путь", - объяснили в Минтрансе.
рф, авто, россия
РФ, Авто, РОССИЯ
09:25 09.10.2025
 
Россиянам рассказали, когда нужно менять шины на зимние

Минтранс: по закону летние шины на зимние надо поменять до 1 декабря

МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Менять летние шины на зимние рекомендуется при температуре +5-7 градусов Цельсия, но обязательно до 1 декабря, сообщил Минтранс РФ.
"Эксперты рекомендуют менять резину, когда среднесуточная температура достигает +5-7 °С и случаются постоянные заморозки... по закону зимняя резина должна быть установлена до наступления календарной зимы, 1 декабря", - говорится в Telegram-канале министерства.
Там уточняется, что согласно техрегламенту таможенного союза, эксплуатировать летние шины запрещено с декабря по февраль.
Также законодательством предписывается обязательное наличие на зимних шинах маркировки "M+S", "M&S" или "M S". При этом они могут быть как шипованными, так и нешипованными.
"Из-за воздействия температур летняя резина становится слишком твердой и теряет упругость. Это ухудшает сцепление с дорогой и увеличивает тормозной путь", - объяснили в Минтрансе.
 
