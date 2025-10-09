https://1prime.ru/20251009/spetsoperatsiya-863329370.html
Российские военные нанесли поражение портовым сооружениям ВСУ
Российские военные нанесли поражение портовым сооружениям ВСУ - 09.10.2025, ПРАЙМ
Российские военные нанесли поражение портовым сооружениям ВСУ
Российские войска нанесли поражение портовым сооружениям, энергетической инфраструктуре, хранилищам с горючим, обеспечивающим деятельность ВСУ, сообщили в... | 09.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-09T12:09+0300
2025-10-09T12:09+0300
2025-10-09T12:09+0300
спецоперация на украине
россия
рф
всу
вс рф
украина
МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Российские войска нанесли поражение портовым сооружениям, энергетической инфраструктуре, хранилищам с горючим, обеспечивающим деятельность ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение портовым сооружениям, энергетической инфраструктуре, хранилищам с горючим, обеспечивающим деятельность ВСУ, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах", - говорится в сводке министерства.
