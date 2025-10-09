Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российские военные нанесли поражение портовым сооружениям ВСУ - 09.10.2025, ПРАЙМ
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
Российские военные нанесли поражение портовым сооружениям ВСУ
Российские военные нанесли поражение портовым сооружениям ВСУ
МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Российские войска нанесли поражение портовым сооружениям, энергетической инфраструктуре, хранилищам с горючим, обеспечивающим деятельность ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение портовым сооружениям, энергетической инфраструктуре, хранилищам с горючим, обеспечивающим деятельность ВСУ, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах", - говорится в сводке министерства.
12:09 09.10.2025
 
Российские военные нанесли поражение портовым сооружениям ВСУ

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкРакетный комплекс "Искандер"
Ракетный комплекс "Искандер". Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Российские войска нанесли поражение портовым сооружениям, энергетической инфраструктуре, хранилищам с горючим, обеспечивающим деятельность ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение портовым сооружениям, энергетической инфраструктуре, хранилищам с горючим, обеспечивающим деятельность ВСУ, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах", - говорится в сводке министерства.
 
Заголовок открываемого материала