Российские военные нанесли поражение портовым сооружениям ВСУ

Российские военные нанесли поражение портовым сооружениям ВСУ - 09.10.2025, ПРАЙМ

Российские военные нанесли поражение портовым сооружениям ВСУ

Российские войска нанесли поражение портовым сооружениям, энергетической инфраструктуре, хранилищам с горючим, обеспечивающим деятельность ВСУ, сообщили в... | 09.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-09

2025-10-09T12:09+0300

2025-10-09T12:09+0300

спецоперация на украине

россия

рф

всу

вс рф

украина

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/17/861138530_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_b246cff8051b04b007ae646c075c9311.jpg

МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Российские войска нанесли поражение портовым сооружениям, энергетической инфраструктуре, хранилищам с горючим, обеспечивающим деятельность ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение портовым сооружениям, энергетической инфраструктуре, хранилищам с горючим, обеспечивающим деятельность ВСУ, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах", - говорится в сводке министерства.

рф

украина

2025

