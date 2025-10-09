https://1prime.ru/20251009/ssha-863357789.html
США заключили соглашение о валютном свопе с Аргентиной
США заключили соглашение о валютном свопе с Аргентиной - 09.10.2025
США заключили соглашение о валютном свопе с Аргентиной
США готовы принять экстренные меры для стабилизации аргентинского рынка и заключили соглашение о валютном свопе с центробанком Аргентины на сумму 20 миллиардов... | 09.10.2025
2025-10-09T23:51+0300
финансы
нефть
сша
аргентина
вашингтон
скотт бессент
дональд трамп
ВАШИНГТОН, 9 окт - ПРАЙМ. США готовы принять экстренные меры для стабилизации аргентинского рынка и заключили соглашение о валютном свопе с центробанком Аргентины на сумму 20 миллиардов долларов, заявил в четверг министр финансов США Скотт Бессент. "Мы завершили работу над соглашением о валютном свопе с Центробанком Аргентины на 20 миллиардов долларов. Минфин США готов немедленно предпринять все необходимые шаги для обеспечения стабильности рынков", - говорится в заявлении Бессента, которое чиновник опубликовал в своем аккаунте в соцсети X. Он отметил, что Соединенные Штаты также напрямую приобрели аргентинские песо, подчеркнув приверженность Вашингтона укреплению экономических связей с Буэнос-Айресом. По словам Бессента, успех аргентинской программы рефом имеет "системное значение" и отвечает стратегическим интересам США, которые намерены поддерживать союзников, "открытых для справедливой торговли и американских инвестиций". В заключение глава американского минфина добавил, что президент Дональд Трамп намерен провести встречу со своим аргентинским коллегой Хавьером Милеем 14 октября в Вашингтоне.
сша
аргентина
вашингтон
США заключили соглашение о валютном свопе с Аргентиной
