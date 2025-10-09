Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США заключили соглашение о валютном свопе с Аргентиной - 09.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251009/ssha-863357789.html
США заключили соглашение о валютном свопе с Аргентиной
США заключили соглашение о валютном свопе с Аргентиной - 09.10.2025, ПРАЙМ
США заключили соглашение о валютном свопе с Аргентиной
США готовы принять экстренные меры для стабилизации аргентинского рынка и заключили соглашение о валютном свопе с центробанком Аргентины на сумму 20 миллиардов... | 09.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-09T23:51+0300
2025-10-09T23:51+0300
финансы
нефть
сша
аргентина
вашингтон
скотт бессент
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/76266/59/762665998_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_c1422ff9636b3977528bc7d410ee514d.jpg
ВАШИНГТОН, 9 окт - ПРАЙМ. США готовы принять экстренные меры для стабилизации аргентинского рынка и заключили соглашение о валютном свопе с центробанком Аргентины на сумму 20 миллиардов долларов, заявил в четверг министр финансов США Скотт Бессент. "Мы завершили работу над соглашением о валютном свопе с Центробанком Аргентины на 20 миллиардов долларов. Минфин США готов немедленно предпринять все необходимые шаги для обеспечения стабильности рынков", - говорится в заявлении Бессента, которое чиновник опубликовал в своем аккаунте в соцсети X. Он отметил, что Соединенные Штаты также напрямую приобрели аргентинские песо, подчеркнув приверженность Вашингтона укреплению экономических связей с Буэнос-Айресом. По словам Бессента, успех аргентинской программы рефом имеет "системное значение" и отвечает стратегическим интересам США, которые намерены поддерживать союзников, "открытых для справедливой торговли и американских инвестиций". В заключение глава американского минфина добавил, что президент Дональд Трамп намерен провести встречу со своим аргентинским коллегой Хавьером Милеем 14 октября в Вашингтоне.
https://1prime.ru/20250910/evrokomissiya-862085026.html
сша
аргентина
вашингтон
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76266/59/762665998_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_7a7ac4ae0a25db9d68fbcef83bceed63.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, нефть, сша, аргентина, вашингтон, скотт бессент, дональд трамп
Финансы, Нефть, США, АРГЕНТИНА, ВАШИНГТОН, Скотт Бессент, Дональд Трамп
23:51 09.10.2025
 
США заключили соглашение о валютном свопе с Аргентиной

Бессент: США заключили соглашение о валютном свопе с Центробанком Аргентины на $20 млрд

© flickr.com / FinizioФлаг Аргентины
Флаг Аргентины - ПРАЙМ, 1920, 09.10.2025
Флаг Аргентины. Архивное фото
© flickr.com / Finizio
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 9 окт - ПРАЙМ. США готовы принять экстренные меры для стабилизации аргентинского рынка и заключили соглашение о валютном свопе с центробанком Аргентины на сумму 20 миллиардов долларов, заявил в четверг министр финансов США Скотт Бессент.
"Мы завершили работу над соглашением о валютном свопе с Центробанком Аргентины на 20 миллиардов долларов. Минфин США готов немедленно предпринять все необходимые шаги для обеспечения стабильности рынков", - говорится в заявлении Бессента, которое чиновник опубликовал в своем аккаунте в соцсети X.
Он отметил, что Соединенные Штаты также напрямую приобрели аргентинские песо, подчеркнув приверженность Вашингтона укреплению экономических связей с Буэнос-Айресом.
По словам Бессента, успех аргентинской программы рефом имеет "системное значение" и отвечает стратегическим интересам США, которые намерены поддерживать союзников, "открытых для справедливой торговли и американских инвестиций".
В заключение глава американского минфина добавил, что президент Дональд Трамп намерен провести встречу со своим аргентинским коллегой Хавьером Милеем 14 октября в Вашингтоне.
Флаг евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 10.09.2025
В ЕК назвали условие, при котором ЕС приостановит торговое соглашение с США
10 сентября, 18:37
 
ФинансыНефтьСШААРГЕНТИНАВАШИНГТОНСкотт БессентДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала