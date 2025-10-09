Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Банк России и ВТБ тестируют выплаты субсидий в цифровых рублях - 09.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251009/subsidii-863315418.html
Банк России и ВТБ тестируют выплаты субсидий в цифровых рублях
Банк России и ВТБ тестируют выплаты субсидий в цифровых рублях - 09.10.2025, ПРАЙМ
Банк России и ВТБ тестируют выплаты субсидий в цифровых рублях
ВТБ и Банк России тестируют выплаты субсидий в цифровых рублях на поддержку фермеров, сообщила пресс-служба ВТБ в рамках Finopolis. | 09.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-09T09:05+0300
2025-10-09T09:05+0300
экономика
финансы
банки
чувашия
втб
субсидии
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1e/860118150_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_bf115695b8e35bb446bcbc9c8c0fc72a.jpg
СИРИУС, 9 окт - ПРАЙМ. ВТБ и Банк России тестируют выплаты субсидий в цифровых рублях на поддержку фермеров, сообщила пресс-служба ВТБ в рамках Finopolis. "ВТБ и Банк России тестируют выплаты субсидий в цифровых рублях на поддержку фермеров. Тестирование механизма выплат в цифровых рублях проходит с привлечением Министерства финансов Чувашии и Банка России. Работа механизма выглядит так: министерство выделяет субсидии региональным сельхозпроизводителям в цифровых рублях, задавая условия использования этой выплаты: например, на закупку сельхозтехники, семян или кормов для животных", - говорится в сообщении. Далее информация передается на платформу цифрового рубля Банка России для формирования алгоритма автоматических проверок. После этого сельхозпредприятие, будучи клиентом ВТБ, в личном кабинете в онлайн-банке видит начисленную субсидию, ее сумму и правила использования. При переводах средств по субсидии происходит автоматическая проверка соблюдения условий: если перевод не соответствует требованиям, операция отклоняется. Отмечается, что использование цифрового рубля позволит повысить эффективность выплат субсидий. Технология обеспечит переход на использование субсидий в финансировании предстоящих расходов с автоматическим контролем целевого использования. Отмена ручного контроля каждого платежа со стороны казначейства увеличит скорость проведения платежей по использованию субсидий до моментального перечисления, говорится в сообщении.
чувашия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1e/860118150_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f53e180456895fbd41d855034d5079ec.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, банки, чувашия, втб, субсидии, россия
Экономика, Финансы, Банки, Чувашия, ВТБ, субсидии, РОССИЯ
09:05 09.10.2025
 
Банк России и ВТБ тестируют выплаты субсидий в цифровых рублях

ЦБ и ВТБ тестируют выплаты субсидий в цифровых рублях на поддержку фермеров

© РИА Новости . Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкЦифровой рубль
Цифровой рубль - ПРАЙМ, 1920, 09.10.2025
Цифровой рубль. Архивное фото
© РИА Новости . Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
СИРИУС, 9 окт - ПРАЙМ. ВТБ и Банк России тестируют выплаты субсидий в цифровых рублях на поддержку фермеров, сообщила пресс-служба ВТБ в рамках Finopolis.
"ВТБ и Банк России тестируют выплаты субсидий в цифровых рублях на поддержку фермеров. Тестирование механизма выплат в цифровых рублях проходит с привлечением Министерства финансов Чувашии и Банка России. Работа механизма выглядит так: министерство выделяет субсидии региональным сельхозпроизводителям в цифровых рублях, задавая условия использования этой выплаты: например, на закупку сельхозтехники, семян или кормов для животных", - говорится в сообщении.
Далее информация передается на платформу цифрового рубля Банка России для формирования алгоритма автоматических проверок. После этого сельхозпредприятие, будучи клиентом ВТБ, в личном кабинете в онлайн-банке видит начисленную субсидию, ее сумму и правила использования. При переводах средств по субсидии происходит автоматическая проверка соблюдения условий: если перевод не соответствует требованиям, операция отклоняется.
Отмечается, что использование цифрового рубля позволит повысить эффективность выплат субсидий. Технология обеспечит переход на использование субсидий в финансировании предстоящих расходов с автоматическим контролем целевого использования. Отмена ручного контроля каждого платежа со стороны казначейства увеличит скорость проведения платежей по использованию субсидий до моментального перечисления, говорится в сообщении.
 
ЭкономикаФинансыБанкиЧувашияВТБсубсидииРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала