Банк России и ВТБ тестируют выплаты субсидий в цифровых рублях

СИРИУС, 9 окт - ПРАЙМ. ВТБ и Банк России тестируют выплаты субсидий в цифровых рублях на поддержку фермеров, сообщила пресс-служба ВТБ в рамках Finopolis. "ВТБ и Банк России тестируют выплаты субсидий в цифровых рублях на поддержку фермеров. Тестирование механизма выплат в цифровых рублях проходит с привлечением Министерства финансов Чувашии и Банка России. Работа механизма выглядит так: министерство выделяет субсидии региональным сельхозпроизводителям в цифровых рублях, задавая условия использования этой выплаты: например, на закупку сельхозтехники, семян или кормов для животных", - говорится в сообщении. Далее информация передается на платформу цифрового рубля Банка России для формирования алгоритма автоматических проверок. После этого сельхозпредприятие, будучи клиентом ВТБ, в личном кабинете в онлайн-банке видит начисленную субсидию, ее сумму и правила использования. При переводах средств по субсидии происходит автоматическая проверка соблюдения условий: если перевод не соответствует требованиям, операция отклоняется. Отмечается, что использование цифрового рубля позволит повысить эффективность выплат субсидий. Технология обеспечит переход на использование субсидий в финансировании предстоящих расходов с автоматическим контролем целевого использования. Отмена ручного контроля каждого платежа со стороны казначейства увеличит скорость проведения платежей по использованию субсидий до моментального перечисления, говорится в сообщении.

