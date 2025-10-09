Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: Трамп может помешать США конкурировать в сфере "чистого" водорода - 09.10.2025
СМИ: Трамп может помешать США конкурировать в сфере "чистого" водорода
СМИ: Трамп может помешать США конкурировать в сфере "чистого" водорода - 09.10.2025, ПРАЙМ
СМИ: Трамп может помешать США конкурировать в сфере "чистого" водорода
Политика президента США Дональда Трампа по сокращению расходов на проекты по производству "чистого" водорода может помешать стране конкурировать в этой сфере с... | 09.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-09T21:07+0300
2025-10-09T21:07+0300
ВАШИНГТОН, 9 окт — ПРАЙМ. Политика президента США Дональда Трампа по сокращению расходов на проекты по производству "чистого" водорода может помешать стране конкурировать в этой сфере с Китаем, который уже стал мировым лидером по выпуску оборудования для производства экологичного топлива, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на экспертов. "США отстают в сфере водорода, уступая лидерство другим регионам", - сказала специалист по глобальному энергопереходу из организации Environmental Defense Fund Бет Траск. По данным агентства, минэнерго США на прошлой неделе объявило о прекращении финансирования двух водородных центров на западном побережье страны, которым ранее при администрации Джо Байдена было выделено 2,2 миллиарда долларов. Эти проекты вошли в число более чем 220 инициатив в области "чистой" энергетики, финансирование которых было приостановлено на фоне шатдауна правительства. Кроме того, министерство отменило гранты для нескольких американских производителей электролизеров. Принятый летом налоговый законопроект администрации Трампа сократил срок действия налоговых льгот для предприятий по производству "зеленого" водорода - теперь, чтобы претендовать на них, строительство объектов должно начаться до конца 2027 года, а не до 2032-го. По оценкам Блумберга, почти 60% всех мировых электролизеров уже производятся на китайских заводах, а их качество и себестоимость продолжают снижаться. Пекин, в отличие от Вашингтона, активно расширяет госпрограммы поддержки водородной отрасли: национальный план Китая предусматривает выпуск 200 тысяч тонн зеленого водорода в год к 2025 году. Эксперты предупреждают, что отказ США от поддержки таких технологий может привести к тому, что страна уступит Китаю первенство и в этом направлении, как ранее в сфере солнечных панелей, ветрогенераторов и аккумуляторов.
21:07 09.10.2025
 
СМИ: Трамп может помешать США конкурировать в сфере "чистого" водорода

Bloomberg: сокращение расходов на водородные проекты грозит США отставанием от КНР

ВАШИНГТОН, 9 окт — ПРАЙМ. Политика президента США Дональда Трампа по сокращению расходов на проекты по производству "чистого" водорода может помешать стране конкурировать в этой сфере с Китаем, который уже стал мировым лидером по выпуску оборудования для производства экологичного топлива, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на экспертов.
"США отстают в сфере водорода, уступая лидерство другим регионам", - сказала специалист по глобальному энергопереходу из организации Environmental Defense Fund Бет Траск.
По данным агентства, минэнерго США на прошлой неделе объявило о прекращении финансирования двух водородных центров на западном побережье страны, которым ранее при администрации Джо Байдена было выделено 2,2 миллиарда долларов. Эти проекты вошли в число более чем 220 инициатив в области "чистой" энергетики, финансирование которых было приостановлено на фоне шатдауна правительства.
Кроме того, министерство отменило гранты для нескольких американских производителей электролизеров. Принятый летом налоговый законопроект администрации Трампа сократил срок действия налоговых льгот для предприятий по производству "зеленого" водорода - теперь, чтобы претендовать на них, строительство объектов должно начаться до конца 2027 года, а не до 2032-го.
По оценкам Блумберга, почти 60% всех мировых электролизеров уже производятся на китайских заводах, а их качество и себестоимость продолжают снижаться. Пекин, в отличие от Вашингтона, активно расширяет госпрограммы поддержки водородной отрасли: национальный план Китая предусматривает выпуск 200 тысяч тонн зеленого водорода в год к 2025 году.
Эксперты предупреждают, что отказ США от поддержки таких технологий может привести к тому, что страна уступит Китаю первенство и в этом направлении, как ранее в сфере солнечных панелей, ветрогенераторов и аккумуляторов.
Мировая экономикаСШАКИТАЙПекинДональд ТрампДжо Байден
 
 
Заголовок открываемого материала