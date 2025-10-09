https://1prime.ru/20251009/ukraina-863326904.html

В Кремле заявили о паузе в диалоге по урегулированию на Украине

В Кремле заявили о паузе в диалоге по урегулированию на Украине

ДУШАНБЕ, 9 окт - ПРАЙМ. В настоящее время обозначилась серьёзная пауза в процессе диалога по украинскому урегулированию, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Действительно, сейчас обозначилась серьёзная пауза в процессе диалога", - сказал Песков.

