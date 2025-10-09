https://1prime.ru/20251009/ukraina-863327422.html

На Западе забили тревогу из-за произошедшего на Украине после удара России

спецоперация на украине

украина

киев

вс рф

всу

МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Украина потеряла более половины объема добычи газа из-за ударов ВС России, пишет Bloomberg. Агентство пишет, что вероятно, это вынудит Киев потратить 1,9 миллиарда евро на импорт 4,4 миллиарда кубометров топлива до конца марта - это порядка 20% годового потребления.Так же, после этих атак Киев попросил партнеров о срочном предоставлении дополнительной помощи. По данным источников, стоимость аварийного ремонта энергосистемы оценивается примерно в 758 миллионов евро."Растет обеспокоенность, что устранить ущерб от недавних нападений до конца зимы не удастся", — говорится в статье.В ответ на атаки по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары исключительно по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, связанным с ВПК, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.

