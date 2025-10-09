На Западе забили тревогу из-за произошедшего на Украине после удара России
Bloomberg: удары ВС РФ вывели из строя половину газодобычи Украины
© РИА Новости . Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкУдар оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер"
Удар оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер". Архивное фото
МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Украина потеряла более половины объема добычи газа из-за ударов ВС России, пишет Bloomberg.
Агентство пишет, что вероятно, это вынудит Киев потратить 1,9 миллиарда евро на импорт 4,4 миллиарда кубометров топлива до конца марта - это порядка 20% годового потребления.
Так же, после этих атак Киев попросил партнеров о срочном предоставлении дополнительной помощи. По данным источников, стоимость аварийного ремонта энергосистемы оценивается примерно в 758 миллионов евро.
"Растет обеспокоенность, что устранить ущерб от недавних нападений до конца зимы не удастся", — говорится в статье.
В ответ на атаки по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары исключительно по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, связанным с ВПК, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
