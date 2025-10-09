Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе забили тревогу из-за случившегося под Харьковом - 09.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20251009/ukraina-863338527.html
На Западе забили тревогу из-за случившегося под Харьковом
На Западе забили тревогу из-за случившегося под Харьковом - 09.10.2025, ПРАЙМ
На Западе забили тревогу из-за случившегося под Харьковом
Украинские военные ухудшили свое положение в Харьковской области, пишет Neue Zürcher Zeitung. "Его северная часть (города Купянск - Прим.ред) уже перешла под их | 09.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-09T14:21+0300
2025-10-09T15:06+0300
спецоперация на украине
харьковская область
всу
вс рф
минобороны рф
https://cdnn.1prime.ru/img/84124/05/841240535_0:0:4000:2251_1920x0_80_0_0_59cd42a7b0aeb2813df0c12b2086c089.jpg
МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Украинские военные ухудшили свое положение в Харьковской области, пишет Neue Zürcher Zeitung. "Его северная часть (города Купянск - Прим.ред) уже перешла под их (ВС России — Прим. ред.) контроль в конце сентября. Купянск имеет важное значение как промежуточный рубеж для возможного дальнейшего наступления на Харьков", — говорится в публикации.Издание пишет, что положение ВСУ сильно ухудшилось, и потери на этом участке фронта особенно болезненны для них.Минобороны России сообщало, что группировка войск "Запад" успешно решает задачи по освобождению Купянска - важного логистического центра, через который проходят пути снабжения группировки ВСУ на восточном берегу Оскола. Контроль над городом позволит ВС России развивать наступление вглубь Харьковской области, в том числе на Изюм и Чугуев, а также откроет прямой путь на Волчанск с юга навстречу наступающим войскам группировки "Север".
https://1prime.ru/20251009/zelenskiy-863314806.html
https://1prime.ru/20251009/ukraina-863327422.html
харьковская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84124/05/841240535_342:0:3899:2668_1920x0_80_0_0_b297f1cf2eca2be7d91f127353cf2b4c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
харьковская область, всу, вс рф, минобороны рф
Спецоперация на Украине, Харьковская область, ВСУ, ВС РФ, Минобороны РФ
14:21 09.10.2025 (обновлено: 15:06 09.10.2025)
 
На Западе забили тревогу из-за случившегося под Харьковом

NZZ: ВСУ сильно ухудшили свое положение в Харьковской области

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинские военные
Украинские военные - ПРАЙМ, 1920, 09.10.2025
Украинские военные. Архивное фото
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Украинские военные ухудшили свое положение в Харьковской области, пишет Neue Zürcher Zeitung.

"Его северная часть (города Купянск - Прим.ред) уже перешла под их (ВС России — Прим. ред.) контроль в конце сентября. Купянск имеет важное значение как промежуточный рубеж для возможного дальнейшего наступления на Харьков", — говорится в публикации.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 09.10.2025
На Западе сделали громкое заявление после ответа Зеленского Путину
08:49
Издание пишет, что положение ВСУ сильно ухудшилось, и потери на этом участке фронта особенно болезненны для них.

Минобороны России сообщало, что группировка войск "Запад" успешно решает задачи по освобождению Купянска - важного логистического центра, через который проходят пути снабжения группировки ВСУ на восточном берегу Оскола. Контроль над городом позволит ВС России развивать наступление вглубь Харьковской области, в том числе на Изюм и Чугуев, а также откроет прямой путь на Волчанск с юга навстречу наступающим войскам группировки "Север".
Удар оперативно-тактическим ракетным комплексом Искандер - ПРАЙМ, 1920, 09.10.2025
На Западе забили тревогу из-за произошедшего на Украине после удара России
11:42
 
Спецоперация на УкраинеХарьковская областьВСУВС РФМинобороны РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала