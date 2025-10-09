На Западе забили тревогу из-за случившегося под Харьковом
NZZ: ВСУ сильно ухудшили свое положение в Харьковской области
© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинские военные
Украинские военные. Архивное фото
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Украинские военные ухудшили свое положение в Харьковской области, пишет Neue Zürcher Zeitung.
"Его северная часть (города Купянск - Прим.ред) уже перешла под их (ВС России — Прим. ред.) контроль в конце сентября. Купянск имеет важное значение как промежуточный рубеж для возможного дальнейшего наступления на Харьков", — говорится в публикации.
Издание пишет, что положение ВСУ сильно ухудшилось, и потери на этом участке фронта особенно болезненны для них.
Минобороны России сообщало, что группировка войск "Запад" успешно решает задачи по освобождению Купянска - важного логистического центра, через который проходят пути снабжения группировки ВСУ на восточном берегу Оскола. Контроль над городом позволит ВС России развивать наступление вглубь Харьковской области, в том числе на Изюм и Чугуев, а также откроет прямой путь на Волчанск с юга навстречу наступающим войскам группировки "Север".
