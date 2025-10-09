https://1prime.ru/20251009/ukraina-863353599.html

"Ситуация обострилась". СМИ сообщили о новой проблеме Украины на фронте

МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Одной из ключевых проблем Украины на линии фронта стал острый дефицит финансирования, сообщает украинское издание "Страна.ua"."Проблемные вопросы с финансированием возникали за последние три года и ранее <…>, однако в целом до недавнего времени они решались. Но в этом году ситуация значительно обострилась", — отметило издание.По данным "Страны.ua", Киев оказался в крайне сложной финансовой ситуации: президент США Дональд Трамп отказался от дальнейшей помощи, а на европейских союзников, вынужденных теперь полностью нести финансовое бремя, легла чрезмерная нагрузка. При этом экономики самих стран ЕС испытывают серьезные трудности. Дополнительное давление создают расходы на производство беспилотников, которые "поглощают" значительную часть бюджета, усугубляя кризис на фоне ухудшающейся обстановки на фронте.Авторы статьи предупреждают, что уже в следующем году Украина может столкнуться с системной нехваткой средств на ведение боевых действий.В качестве одного из вариантов выхода из ситуации издание упоминает возможную девальвацию гривны, что, по их мнению, приведет к краху украинской экономики, сильно зависящей от импорта.Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко сообщил, что дефицит бюджета страны на 2026 год составит около 16 миллиардов евро. В свою очередь, глава парламентского комитета по финансам Даниил Гетманцев признал, что Киев пока не нашел источников для покрытия дефицита бюджета на следующий год — порядка десяти миллиардов долларов.Несмотря на это, украинские власти продолжают надеяться на поддержку зарубежных партнеров. Однако на Западе новые пакеты помощи утверждаются все дольше, а глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей предупреждал, что объем международной поддержки со временем будет сокращаться, и Киеву придется развивать внутренние источники дохода для самофинансирования.

