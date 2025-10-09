Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Вучич заверил, что перебоев с топливом в Сербии не будет до Нового года - 09.10.2025, ПРАЙМ
Вучич заверил, что перебоев с топливом в Сербии не будет до Нового года
Вучич заверил, что перебоев с топливом в Сербии не будет до Нового года - 09.10.2025, ПРАЙМ
Вучич заверил, что перебоев с топливом в Сербии не будет до Нового года
Президент Сербии Александр Вучич заверил граждан в том, что перебоев со снабжением нефтепродуктами из-за санкций США против "Нефтяной индустрии Сербии" NIS не... | 09.10.2025, ПРАЙМ
нефть
газ
сербия
сша
хорватия
александр вучич
владимир путин
nis
газпром
janaf
БЕЛГРАД, 9 окт – ПРАЙМ. Президент Сербии Александр Вучич заверил граждан в том, что перебоев со снабжением нефтепродуктами из-за санкций США против "Нефтяной индустрии Сербии" NIS не будет до Нового года, по его данным, хранилища ГСМ заполнены. NIS утром в четверг сообщила о начале действия санкций США, которые были введены 10 января и многократно переносились. Оператор Адриатического нефтепровода JANAF в Хорватии заявил о приостановке сотрудничества с "Нефтяной индустрией Сербии" из-за санкций. "Что касается топлива, мы сейчас гарантируем, что до Нового года ни у кого не будет никаких проблем. Всех нефтепродуктов – бензина, дизеля, мазута - у нас достаточно в резервах, все наши хранилища заполнены. Нам больше некуда закачивать", - сказал президент Сербии в четверг в обращении к гражданам. Он отметил, что в дальнейшем встает вопрос о приобретении новых нефтепродуктов и переработке сырья. "У нас в резервах всего 342 тысячи тонн дизеля, свыше 66 тысяч тонн бензина, что касается мазута, то у ЕПС (Электрохозяйства Сербии – ред.) он запасен на год, что исключительно важно, он нам иногда служит как добавка к углю, для повышения энергетической эффективности в печах, что имеет огромное значение для (производства - ред.) электрической энергии. В ТЭЦ мазут где-то есть, где-то нет, обеспечим его достаточно", - сказал президент. JANAF является единственным поставщиком и по договору с NIS от 1 января 2024 года до 31 декабря 2026 года должна поставить по нефтепроводу 10 миллионов тонн сырья с терминала на острове Крк в Хорватии в Сербию. На Белградской бирже 19 сентября появилось извещение о приобретении доли в NIS в объеме 18433 акций, или 11,3%, акционерным обществом "Интеллидженс" из Санкт-Петербурга, дочерней фирмой компании "Газпром", оставившей себе одну акцию. "Газпром нефти" сейчас принадлежат 44,8%, акций, государству Сербии - 29,8%, остальное - мелким акционерам. Президент Сербии после встречи с российским лидером Владимиром Путиным в начале сентября в Пекине заявил, что вопрос санкций США против NIS будет решаться совместно российской и сербской сторонами.
сербия
сша
хорватия
нефть, газ, сербия, сша, хорватия, александр вучич, владимир путин, nis, газпром, janaf
Нефть, Газ, СЕРБИЯ, США, ХОРВАТИЯ, Александр Вучич, Владимир Путин, NIS, Газпром, JANAF
16:12 09.10.2025
 
Вучич заверил, что перебоев с топливом в Сербии не будет до Нового года

Вучич: перебоев с топливом из-за санкций США против NIS не будет до Нового года

Александр Вучич
Александр Вучич
Александр Вучич. Архивное фото
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БЕЛГРАД, 9 окт – ПРАЙМ. Президент Сербии Александр Вучич заверил граждан в том, что перебоев со снабжением нефтепродуктами из-за санкций США против "Нефтяной индустрии Сербии" NIS не будет до Нового года, по его данным, хранилища ГСМ заполнены.
NIS утром в четверг сообщила о начале действия санкций США, которые были введены 10 января и многократно переносились. Оператор Адриатического нефтепровода JANAF в Хорватии заявил о приостановке сотрудничества с "Нефтяной индустрией Сербии" из-за санкций.
"Что касается топлива, мы сейчас гарантируем, что до Нового года ни у кого не будет никаких проблем. Всех нефтепродуктов – бензина, дизеля, мазута - у нас достаточно в резервах, все наши хранилища заполнены. Нам больше некуда закачивать", - сказал президент Сербии в четверг в обращении к гражданам.
Он отметил, что в дальнейшем встает вопрос о приобретении новых нефтепродуктов и переработке сырья.
"У нас в резервах всего 342 тысячи тонн дизеля, свыше 66 тысяч тонн бензина, что касается мазута, то у ЕПС (Электрохозяйства Сербии – ред.) он запасен на год, что исключительно важно, он нам иногда служит как добавка к углю, для повышения энергетической эффективности в печах, что имеет огромное значение для (производства - ред.) электрической энергии. В ТЭЦ мазут где-то есть, где-то нет, обеспечим его достаточно", - сказал президент.
JANAF является единственным поставщиком и по договору с NIS от 1 января 2024 года до 31 декабря 2026 года должна поставить по нефтепроводу 10 миллионов тонн сырья с терминала на острове Крк в Хорватии в Сербию.
На Белградской бирже 19 сентября появилось извещение о приобретении доли в NIS в объеме 18433 акций, или 11,3%, акционерным обществом "Интеллидженс" из Санкт-Петербурга, дочерней фирмой компании "Газпром", оставившей себе одну акцию. "Газпром нефти" сейчас принадлежат 44,8%, акций, государству Сербии - 29,8%, остальное - мелким акционерам.
Президент Сербии после встречи с российским лидером Владимиром Путиным в начале сентября в Пекине заявил, что вопрос санкций США против NIS будет решаться совместно российской и сербской сторонами.
Александр Вучич
Россия никому не уступит долю в "Нефтяной индустрии Сербии", заявил Вучич
3 октября, 20:17
 
Нефть Газ СЕРБИЯ США ХОРВАТИЯ Александр Вучич Владимир Путин NIS Газпром JANAF
 
 
