https://1prime.ru/20251009/zelenskiy-863314806.html

На Западе сделали громкое заявление после ответа Зеленского Путину

На Западе сделали громкое заявление после ответа Зеленского Путину - 09.10.2025, ПРАЙМ

На Западе сделали громкое заявление после ответа Зеленского Путину

Член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X осудил ответ Владимира Зеленского на предложение президента России... | 09.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-09T08:49+0300

2025-10-09T08:49+0300

2025-10-09T08:49+0300

спецоперация на украине

москва

украина

владимир зеленский

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/1a/857050874_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_c64cef5c7831745d4f946cdbb2451172.jpg

МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X осудил ответ Владимира Зеленского на предложение президента России Владимира Путина."Зеленскому предлагают посетить Москву для мирных переговоров, чтобы положить конец войне на Украине. Вместо этого он угрожает напасть на Москву. С каждым днем становится все более очевидным, что Украина отказывается от дипломатического решения. Если бы я был Зеленским, я бы, по крайней мере, пошел поговорить и выслушал, что Россия может предложить для прекращения этого конфликта", — говорится в публикации.Путин в сентябре заявлял, что, если глава киевского режима готов к встрече, пусть приезжает в Москву. При этом российский лидер назвал Зеленского "действующим главой администрации" Украины, отметив, что его полномочия в качестве президента истекли.Глава киевского режима, в свою очередь, отказался от поездки, сославшись в интервью телеканалу ABC на то, что якобы не может приехать в российскую столицу.

https://1prime.ru/20251004/ukraina-863146267.html

https://1prime.ru/20251004/ryutte-863153940.html

москва

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

москва, украина, владимир зеленский, владимир путин