На Западе сделали громкое заявление после ответа Зеленского Путину - 09.10.2025
Спецоперация на Украине
На Западе сделали громкое заявление после ответа Зеленского Путину
На Западе сделали громкое заявление после ответа Зеленского Путину
Член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X осудил ответ Владимира Зеленского на предложение президента России... | 09.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X осудил ответ Владимира Зеленского на предложение президента России Владимира Путина."Зеленскому предлагают посетить Москву для мирных переговоров, чтобы положить конец войне на Украине. Вместо этого он угрожает напасть на Москву. С каждым днем становится все более очевидным, что Украина отказывается от дипломатического решения. Если бы я был Зеленским, я бы, по крайней мере, пошел поговорить и выслушал, что Россия может предложить для прекращения этого конфликта", — говорится в публикации.Путин в сентябре заявлял, что, если глава киевского режима готов к встрече, пусть приезжает в Москву. При этом российский лидер назвал Зеленского "действующим главой администрации" Украины, отметив, что его полномочия в качестве президента истекли.Глава киевского режима, в свою очередь, отказался от поездки, сославшись в интервью телеканалу ABC на то, что якобы не может приехать в российскую столицу.
08:49 09.10.2025
 
На Западе сделали громкое заявление после ответа Зеленского Путину

Финский политик Мема удивился угрозе Зеленского в ответ на предложение Путина

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 09.10.2025
Владимир Зеленский. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X осудил ответ Владимира Зеленского на предложение президента России Владимира Путина.

"Зеленскому предлагают посетить Москву для мирных переговоров, чтобы положить конец войне на Украине. Вместо этого он угрожает напасть на Москву. С каждым днем становится все более очевидным, что Украина отказывается от дипломатического решения. Если бы я был Зеленским, я бы, по крайней мере, пошел поговорить и выслушал, что Россия может предложить для прекращения этого конфликта", — говорится в публикации.
Путин в сентябре заявлял, что, если глава киевского режима готов к встрече, пусть приезжает в Москву. При этом российский лидер назвал Зеленского "действующим главой администрации" Украины, отметив, что его полномочия в качестве президента истекли.

Глава киевского режима, в свою очередь, отказался от поездки, сославшись в интервью телеканалу ABC на то, что якобы не может приехать в российскую столицу.
