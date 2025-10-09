На Западе сделали громкое заявление после ответа Зеленского Путину
Финский политик Мема удивился угрозе Зеленского в ответ на предложение Путина
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X осудил ответ Владимира Зеленского на предложение президента России Владимира Путина.
"Зеленскому предлагают посетить Москву для мирных переговоров, чтобы положить конец войне на Украине. Вместо этого он угрожает напасть на Москву. С каждым днем становится все более очевидным, что Украина отказывается от дипломатического решения. Если бы я был Зеленским, я бы, по крайней мере, пошел поговорить и выслушал, что Россия может предложить для прекращения этого конфликта", — говорится в публикации.
Путин в сентябре заявлял, что, если глава киевского режима готов к встрече, пусть приезжает в Москву. При этом российский лидер назвал Зеленского "действующим главой администрации" Украины, отметив, что его полномочия в качестве президента истекли.
Глава киевского режима, в свою очередь, отказался от поездки, сославшись в интервью телеканалу ABC на то, что якобы не может приехать в российскую столицу.
