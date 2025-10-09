Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Зеленский выдвинул Трампу новое условие - 09.10.2025
Спецоперация на Украине
Зеленский выдвинул Трампу новое условие
2025-10-09T10:50+0300
2025-10-09T10:50+0300
спецоперация на украине
украина
дональд трамп
сша
владимир зеленский
МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Владимир Зеленский поставил главе США Дональду Трампу условие для выдвижения на Нобелевскую премию мира. Об этом пишет "Страна.ua"."Зеленский заявил, что Украина номинирует Трампа &lt;…&gt;, если он добьется прекращения огня", — говорится в публикации.Вместе с тем, издание напоминает, что Верховная рада накануне не смогла принять постановление о выдвижении главы Белого дома на Нобелевскую премию мира, так как не набралось достаточно голосов.Ранее Трамп заявлял, что заслуживает получить эту премию.
украина
сша
украина, дональд трамп, сша, владимир зеленский
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Дональд Трамп, США, Владимир Зеленский
10:50 09.10.2025
 
Зеленский прибыл в Белый дом на встречу с президентом США Трампом
Зеленский прибыл в Белый дом на встречу с президентом США Трампом. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Владимир Зеленский поставил главе США Дональду Трампу условие для выдвижения на Нобелевскую премию мира. Об этом пишет "Страна.ua".

"Зеленский заявил, что Украина номинирует Трампа <…>, если он добьется прекращения огня", — говорится в публикации.
Вместе с тем, издание напоминает, что Верховная рада накануне не смогла принять постановление о выдвижении главы Белого дома на Нобелевскую премию мира, так как не набралось достаточно голосов.

Ранее Трамп заявлял, что заслуживает получить эту премию.
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Дональд Трамп, США, Владимир Зеленский
 
 
Заголовок открываемого материала