Зеленский выдвинул Трампу новое условие

Зеленский выдвинул Трампу новое условие

МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Владимир Зеленский поставил главе США Дональду Трампу условие для выдвижения на Нобелевскую премию мира. Об этом пишет "Страна.ua"."Зеленский заявил, что Украина номинирует Трампа <…>, если он добьется прекращения огня", — говорится в публикации.Вместе с тем, издание напоминает, что Верховная рада накануне не смогла принять постановление о выдвижении главы Белого дома на Нобелевскую премию мира, так как не набралось достаточно голосов.Ранее Трамп заявлял, что заслуживает получить эту премию.

