Зеленский выдвинул Трампу новое условие
Зеленский выдвинул Трампу новое условие - 09.10.2025
Зеленский выдвинул Трампу новое условие
Зеленский заявил, что Украина номинирует Трампа <…>, если он добьется прекращения огня
2025-10-09T10:50+0300
2025-10-09T10:50+0300
2025-10-09T10:50+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/12/860878826_0:0:2932:1649_1920x0_80_0_0_1717202b1a049f7281550f8d86890cae.jpg
МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Владимир Зеленский поставил главе США Дональду Трампу условие для выдвижения на Нобелевскую премию мира. Об этом пишет "Страна.ua"."Зеленский заявил, что Украина номинирует Трампа <…>, если он добьется прекращения огня", — говорится в публикации.Вместе с тем, издание напоминает, что Верховная рада накануне не смогла принять постановление о выдвижении главы Белого дома на Нобелевскую премию мира, так как не набралось достаточно голосов.Ранее Трамп заявлял, что заслуживает получить эту премию.
Зеленский выдвинул Трампу новое условие
Зеленский выдвинул Трампу условие по Нобелевской премии мира
МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Владимир Зеленский поставил главе США Дональду Трампу условие для выдвижения на Нобелевскую премию мира. Об этом пишет "Страна.ua".
"Зеленский заявил, что Украина номинирует Трампа <…>, если он добьется прекращения огня", — говорится в публикации.
На Западе сделали громкое заявление после ответа Зеленского Путину
Вместе с тем, издание напоминает, что Верховная рада накануне не смогла принять постановление о выдвижении главы Белого дома на Нобелевскую премию мира, так как не набралось достаточно голосов.
Ранее Трамп заявлял, что заслуживает получить эту премию.
