https://1prime.ru/20251009/zelenskiy-863341164.html

Захарова отреагировала на слова Зеленского о блэкауте российских регионов

Захарова отреагировала на слова Зеленского о блэкауте российских регионов - 09.10.2025, ПРАЙМ

Захарова отреагировала на слова Зеленского о блэкауте российских регионов

Владимир Зеленский, угрожающий отключением света в Белгородской и Курской областях РФ, вероятно, страдает от передозировки наркотиками, предположила официальный | 09.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-09T15:28+0300

2025-10-09T15:28+0300

2025-10-09T15:28+0300

спецоперация на украине

россия

рф

владимир зеленский

мария захарова

https://cdnn.1prime.ru/img/84022/86/840228634_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_cc2a80cca8dd193a82835132034289cf.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 окт - РИА Новости. Владимир Зеленский, угрожающий отключением света в Белгородской и Курской областях РФ, вероятно, страдает от передозировки наркотиками, предположила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "У него, наверное, передоз", - сказала она журналистам на полях Петербургского международного газового форума, комментируя заявления Зеленского.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, рф, владимир зеленский, мария захарова