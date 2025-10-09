Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Захарова отреагировала на слова Зеленского о блэкауте российских регионов - 09.10.2025
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
Захарова отреагировала на слова Зеленского о блэкауте российских регионов
Захарова отреагировала на слова Зеленского о блэкауте российских регионов
2025-10-09T15:28+0300
2025-10-09T15:28+0300
спецоперация на украине
россия
рф
владимир зеленский
мария захарова
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 окт - РИА Новости. Владимир Зеленский, угрожающий отключением света в Белгородской и Курской областях РФ, вероятно, страдает от передозировки наркотиками, предположила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "У него, наверное, передоз", - сказала она журналистам на полях Петербургского международного газового форума, комментируя заявления Зеленского.
россия, рф, владимир зеленский, мария захарова
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, РФ, Владимир Зеленский, Мария Захарова
15:28 09.10.2025
 
Захарова отреагировала на слова Зеленского о блэкауте российских регионов

Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 09.10.2025
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 окт - РИА Новости. Владимир Зеленский, угрожающий отключением света в Белгородской и Курской областях РФ, вероятно, страдает от передозировки наркотиками, предположила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"У него, наверное, передоз", - сказала она журналистам на полях Петербургского международного газового форума, комментируя заявления Зеленского.
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯРФВладимир ЗеленскийМария Захарова
 
 
