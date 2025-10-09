https://1prime.ru/20251009/zelenskiy-863341164.html
Захарова отреагировала на слова Зеленского о блэкауте российских регионов
Захарова отреагировала на слова Зеленского о блэкауте российских регионов
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 окт - РИА Новости. Владимир Зеленский, угрожающий отключением света в Белгородской и Курской областях РФ, вероятно, страдает от передозировки наркотиками, предположила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "У него, наверное, передоз", - сказала она журналистам на полях Петербургского международного газового форума, комментируя заявления Зеленского.
