Российский рынок акций вырастет на следующей неделе, считают аналитики

МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров, Никола Косич. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают повышения российского рынка акций за следующую неделю и ослабления рубля к юаню, доллару и евро, свидетельствуют комментарии экспертов, опрошенных РИА Новости. В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индекс Мосбиржи вырастет за следующую неделю на 2,7%, до 2660 пунктов. Цена на нефть марки Brent при этом повысится на 1,5 доллара и составит 64,1 доллара за баррель, курс евро на форексе снизится в пределах 1 цента, до 1,152 доллара, оценивают аналитики. Курс юаня на Мосбирже за следующую неделю вырастет на 15 копеек и составит 11,49 рубля, официальный курс доллара, устанавливаемый ЦБ РФ, поднимется на 94 копейки, до 82,13 рубля, евро - на 8 копеек, до 94,13 рубля, ожидают опрошенные РИА Новости финансовые эксперты. Драйверы рынка "Динамику российскому рынку на грядущей неделе продолжит задавать геополитика, но в ближайшие дни выйдет также целый ряд значимых макроданных. В частности, Банк России выпустит сентябрьские цифры по банковскому сектору, октябрьский мониторинг предприятий (в том числе ценовые ожидания бизнеса) и свою оценку сентябрьской инфляции с поправкой на сезонность. В целом статистика рискует вновь усилить у инвесторов сомнения в перспективах снижения ключевой ставки", - комментирует Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". "На внешних рынках в фокусе внимания ситуация с шатдауном правительства США, торговый диалог Вашингтона и Пекина, геополитическая ситуация. Урегулирование в Секторе Газа снимает часть военной риск-премии в нефти. С учетом этого и растущих опасений переизбытка предложения в четвертом квартале увеличились риски отката Brent к 62-63 долларам. Локально на ценовую ситуацию могут повлиять публикации начала будущей недели - ежемесячные отчеты ОПЕК и МЭА, торговый баланс КНР", - считает Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". Во вторник ожидается выступление главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла, на следующий день выйдет "Бежевая книга" ФРС, в конце недели - сентябрьский ИПЦ еврозоны, отметил он. "Основной причиной продаж может оставаться геополитическая напряженность и риски усугубления украинского конфликта, в частности, в случае сохранения жесткой риторики США в отношении России. ЕС при этом продолжает подготовку 19-го пакета антироссийских санкций, утверждение которого по информации СМИ на данный момент отложено до саммита стран региона 23-24 октября", - добавляет Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". Рубль попадет под давление На следующей неделе курс юаня может продолжить восстановление, полагает Богдан Зварич из банка ПСБ. "Так, активизация спроса на валюту со стороны экспортеров может способствовать возвращению китайской валюты в диапазон 11,5-12 рублей, который, на наш взгляд, остается актуальным для юаня с точки зрения факторов спроса и предложения. Если же оценивать динамику курса до конца года, то юань в декабре может подняться выше 12 рублей, чему будут способствовать рост спроса на валюту со стороны импортеров, а также дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики", - добавляет он. Активность торгов должна продолжить восстанавливаться после завершения длительных праздников в Китае, считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". "На фоне вероятного постепенного восстановления спроса, курс юаня способен завершить предстоящую неделю вблизи уровня 11,5 рубля", - оценивает он. Курс рубля значительно укрепился по отношению к доллару и китайскому юаню в последние недели, отмечает Александр Аникин из УК "Регион Эссет Менеджмент". "Не исключаю смену локальной динамики последних недель и переход к началу формирования тренда на ослабление российской национальной валюты", - добавляет он. Динамика индексов "Российский фондовый рынок на следующей неделе, вероятно, останется подвержен рискам развития нисходящего движения с возможным обновлением недавних минимумов, что сделало бы следующими целями движения по индексам Мосбиржи и РТС отметки 2370 пунктов и 957 пунктов соответственно (самые низкие значения 2024 года и апреля текущего года)", - считает Кожухова. "Ключевыми драйверами рынка выступят дивидендные отсечки и выплаты (например, по "Полюсу", "Татнефти", "Мать и Дитя"), а также новые листинги и ориентиры по капитализации ("ДОМ.РФ" подает заявку на листинг). При этом сохраняется влияние макроэкономических факторов - монетарная политика Банка России, геополитическая стабилизация и устойчивость экспортных отраслей, что вместе с корпоративными событиями создаст умеренную волатильность, но сохранит интерес инвесторов к дивидендным и технологичным сегментам", - говорит Дмитрий Вишневский из "Цифра брокер". При отсутствии выраженного позитива или негатива краткосрочно можно предполагать сохранение боковой динамики индекса Мосбиржи с попытками закрепления над 2600 пунктами, считает Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". "24 октября состоится опорное заседание Банка России по ключевой ставке. Перед этим событием рынок может частично скорректироваться после нисходящего движения, наблюдаемого в последние недели. После заседания участники рынка, скорее всего, займут выжидательную позицию, а рынок перейдет в состояние консолидации", - комментирует Александр Аникин из УК "Регион Эссет Менеджмент". "На следующей неделе сохраняются предпосылки для продолжения коррекционного роста рынка акций, однако потенциал восстановления, по нашим оценкам, будет ограничен диапазоном 2700-2750 пунктов, который может быть достигнут уже к середине следующей недели", - отмечает Богдан Зварич из ПСБ. При этом в среднесрочной перспективе сохраняется осторожная позиция по российскому рынку акций, учитывая вероятность сохранения негативной динамики и обновления минимальных значений этого года, заключает эксперт.

