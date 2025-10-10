Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Индекс доллара готовится завершить торги сильным недельным ростом - 10.10.2025
Индекс доллара готовится завершить торги сильным недельным ростом
Индекс доллара готовится завершить торги сильным недельным ростом - 10.10.2025, ПРАЙМ
Индекс доллара готовится завершить торги сильным недельным ростом
Индекс доллара снижается в пятницу вечером, при этом готовится завершить торги сильнейшим с конца июля недельным ростом, свидетельствуют данные торгов. | 10.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Индекс доллара снижается в пятницу вечером, при этом готовится завершить торги сильнейшим с конца июля недельным ростом, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 21.24 мск индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускался на 0,4%, до 99 пунктов. Курс евро к доллару поднимался до 1,1606 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1565 доллара за евро, курс доллара к иене снижался до 151,8 иены со 153,07 иены за доллар. За неделю индекс доллара поднялся на 1,34%, курс евро к доллару снизился на 1,19%, доллар к иене подорожал на 2,97%. На недельную траекторию иены может влиять политическая ситуация в Японии. Санаэ Такаити в субботу была избрана новой главой правящей в Японии Либерально-демократической партии. С большой долей вероятности она станет новым премьер-министром страны и первой женщиной на этом посту. Рост евро на неделе может сдерживать неопределенность во Франции. Себастьян Лекорню 6 октября подал в отставку с поста премьера, на котором он провел всего 27 дней. Ряд оппозиционных партий в свою очередь вновь выступили с призывом к президенту Франции Эммануэлю Макрону уйти в отставку. Также в пятницу стало известно, что индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по предварительной оценке, в октябре сократился лишь до 55 пунктов с уровня сентября в 55,1 пункта. Прогноз предполагал снижение до 54,2 пункта. Макростатистические данные учитываются Федеральной резервной системой (ФРС) США при принятии решений о денежно-кредитной политике.
21:50 10.10.2025
 
Индекс доллара готовится завершить торги сильным недельным ростом

Индекс доллара готовится завершить торги сильнейшим с июня недельным ростом

МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Индекс доллара снижается в пятницу вечером, при этом готовится завершить торги сильнейшим с конца июля недельным ростом, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 21.24 мск индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускался на 0,4%, до 99 пунктов. Курс евро к доллару поднимался до 1,1606 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1565 доллара за евро, курс доллара к иене снижался до 151,8 иены со 153,07 иены за доллар.
За неделю индекс доллара поднялся на 1,34%, курс евро к доллару снизился на 1,19%, доллар к иене подорожал на 2,97%.
На недельную траекторию иены может влиять политическая ситуация в Японии. Санаэ Такаити в субботу была избрана новой главой правящей в Японии Либерально-демократической партии. С большой долей вероятности она станет новым премьер-министром страны и первой женщиной на этом посту.
Рост евро на неделе может сдерживать неопределенность во Франции. Себастьян Лекорню 6 октября подал в отставку с поста премьера, на котором он провел всего 27 дней. Ряд оппозиционных партий в свою очередь вновь выступили с призывом к президенту Франции Эммануэлю Макрону уйти в отставку.
Также в пятницу стало известно, что индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по предварительной оценке, в октябре сократился лишь до 55 пунктов с уровня сентября в 55,1 пункта. Прогноз предполагал снижение до 54,2 пункта.
Макростатистические данные учитываются Федеральной резервной системой (ФРС) США при принятии решений о денежно-кредитной политике.
