https://1prime.ru/20251010/dollar-863391772.html
Индекс доллара готовится завершить торги сильным недельным ростом
Индекс доллара готовится завершить торги сильным недельным ростом - 10.10.2025, ПРАЙМ
Индекс доллара готовится завершить торги сильным недельным ростом
Индекс доллара снижается в пятницу вечером, при этом готовится завершить торги сильнейшим с конца июля недельным ростом, свидетельствуют данные торгов. | 10.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-10T21:50+0300
2025-10-10T21:50+0300
2025-10-10T21:50+0300
экономика
рынок
торги
сша
япония
франция
себастьян лекорню
эммануэль макрон
https://cdnn.1prime.ru/img/83142/47/831424714_0:130:3180:1919_1920x0_80_0_0_25eea0dcb0030e021b32225cdb34bc0c.jpg
МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Индекс доллара снижается в пятницу вечером, при этом готовится завершить торги сильнейшим с конца июля недельным ростом, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 21.24 мск индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускался на 0,4%, до 99 пунктов. Курс евро к доллару поднимался до 1,1606 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1565 доллара за евро, курс доллара к иене снижался до 151,8 иены со 153,07 иены за доллар. За неделю индекс доллара поднялся на 1,34%, курс евро к доллару снизился на 1,19%, доллар к иене подорожал на 2,97%. На недельную траекторию иены может влиять политическая ситуация в Японии. Санаэ Такаити в субботу была избрана новой главой правящей в Японии Либерально-демократической партии. С большой долей вероятности она станет новым премьер-министром страны и первой женщиной на этом посту. Рост евро на неделе может сдерживать неопределенность во Франции. Себастьян Лекорню 6 октября подал в отставку с поста премьера, на котором он провел всего 27 дней. Ряд оппозиционных партий в свою очередь вновь выступили с призывом к президенту Франции Эммануэлю Макрону уйти в отставку. Также в пятницу стало известно, что индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по предварительной оценке, в октябре сократился лишь до 55 пунктов с уровня сентября в 55,1 пункта. Прогноз предполагал снижение до 54,2 пункта. Макростатистические данные учитываются Федеральной резервной системой (ФРС) США при принятии решений о денежно-кредитной политике.
https://1prime.ru/20251010/neft-863391383.html
сша
япония
франция
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83142/47/831424714_226:0:2955:2047_1920x0_80_0_0_928c335009d53dfc16b868d6a4b7c786.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, торги, сша, япония, франция, себастьян лекорню, эммануэль макрон
Экономика, Рынок, Торги, США, ЯПОНИЯ, ФРАНЦИЯ, Себастьян Лекорню, Эммануэль Макрон
Индекс доллара готовится завершить торги сильным недельным ростом
Индекс доллара готовится завершить торги сильнейшим с июня недельным ростом
МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Индекс доллара снижается в пятницу вечером, при этом готовится завершить торги сильнейшим с конца июля недельным ростом, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 21.24 мск индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США
) опускался на 0,4%, до 99 пунктов. Курс евро к доллару поднимался до 1,1606 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1565 доллара за евро, курс доллара к иене снижался до 151,8 иены со 153,07 иены за доллар.
За неделю индекс доллара поднялся на 1,34%, курс евро к доллару снизился на 1,19%, доллар к иене подорожал на 2,97%.
На недельную траекторию иены может влиять политическая ситуация в Японии
. Санаэ Такаити в субботу была избрана новой главой правящей в Японии Либерально-демократической партии. С большой долей вероятности она станет новым премьер-министром страны и первой женщиной на этом посту.
Рост евро на неделе может сдерживать неопределенность во Франции
. Себастьян Лекорню 6 октября подал в отставку с поста премьера, на котором он провел всего 27 дней. Ряд оппозиционных партий в свою очередь вновь выступили с призывом к президенту Франции Эммануэлю Макрону
уйти в отставку.
Также в пятницу стало известно, что индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по предварительной оценке, в октябре сократился лишь до 55 пунктов с уровня сентября в 55,1 пункта. Прогноз предполагал снижение до 54,2 пункта.
Макростатистические данные учитываются Федеральной резервной системой (ФРС) США при принятии решений о денежно-кредитной политике.
Мировые цены на нефть готовятся завершить неделю падения