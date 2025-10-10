https://1prime.ru/20251010/evropa-863391965.html

Фондовые индексы Европы завершили неделю снижением

МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили торги пятницы в минусе, а по итогам недели снизились, свидетельствуют данные торгов. По итогам дня британский индекс FTSE 100 снизился на 0,86% - до 9 427,47 пункта, французский CAC 40 - на 1,53%, до 7 918 пунктов, немецкий DAX - на 1,5%, до 24 241,46 пункта. За неделю FTSE 100 снизился на 0,68%, CAC 40 - на 2,02%, DAX - на 0,61%. Участники рынка на этой неделе оценивали статистические данные по макроэкономике региона. Согласно данным Федерального статистического бюро Германии (Destatis), экспорт из страны в августе сократился в месячном выражении на 0,5%, аналитики ожидали роста на 0,3%. Импорт уменьшился к июлю на 1,3%, ожидалось снижение на 0,5%. Профицит торгового баланса Германии составил в августе 17,2 миллиарда евро, что выше прогноза профицита в 15,2 миллиарда. Объем промышленного производства в Германии с учетом сезонных колебаний в августе опустился на 4,3% в месячном выражении, что стало самым сильным падением почти за три с половиной года. Также инвесторы обратили внимание на политические новости. В среду уходящий в отставку глава французского кабмина Себастьян Лекорню заявил, что новый премьер-министр страны может быть назначен в ближайшие два дня. Лекорню 6 октября подал в отставку с поста премьера, на котором он провел всего 27 дней. Позднее он сообщил, что исполнит поручение президента страны Эмманюэля Макрона и проведет финальные консультации с представителями различных политических сил, чтобы попытаться сформировать новое правительство. Ряд оппозиционных партий, в свою очередь, вновь выступили с призывом к Макрону распустить парламент и уйти в отставку.

