https://1prime.ru/20251010/evropa-863391965.html
Фондовые индексы Европы завершили неделю снижением
Фондовые индексы Европы завершили неделю снижением - 10.10.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы Европы завершили неделю снижением
Основные фондовые индексы Европы завершили торги пятницы в минусе, а по итогам недели снизились, свидетельствуют данные торгов. | 10.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-10T21:58+0300
2025-10-10T21:58+0300
2025-10-10T21:58+0300
экономика
рынок
индексы
германия
европа
себастьян лекорню
dax
https://cdnn.1prime.ru/img/77084/11/770841158_0:141:1500:985_1920x0_80_0_0_e02adbab4ab8db9596b477ff355283b7.jpg
МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили торги пятницы в минусе, а по итогам недели снизились, свидетельствуют данные торгов. По итогам дня британский индекс FTSE 100 снизился на 0,86% - до 9 427,47 пункта, французский CAC 40 - на 1,53%, до 7 918 пунктов, немецкий DAX - на 1,5%, до 24 241,46 пункта. За неделю FTSE 100 снизился на 0,68%, CAC 40 - на 2,02%, DAX - на 0,61%. Участники рынка на этой неделе оценивали статистические данные по макроэкономике региона. Согласно данным Федерального статистического бюро Германии (Destatis), экспорт из страны в августе сократился в месячном выражении на 0,5%, аналитики ожидали роста на 0,3%. Импорт уменьшился к июлю на 1,3%, ожидалось снижение на 0,5%. Профицит торгового баланса Германии составил в августе 17,2 миллиарда евро, что выше прогноза профицита в 15,2 миллиарда. Объем промышленного производства в Германии с учетом сезонных колебаний в августе опустился на 4,3% в месячном выражении, что стало самым сильным падением почти за три с половиной года. Также инвесторы обратили внимание на политические новости. В среду уходящий в отставку глава французского кабмина Себастьян Лекорню заявил, что новый премьер-министр страны может быть назначен в ближайшие два дня. Лекорню 6 октября подал в отставку с поста премьера, на котором он провел всего 27 дней. Позднее он сообщил, что исполнит поручение президента страны Эмманюэля Макрона и проведет финальные консультации с представителями различных политических сил, чтобы попытаться сформировать новое правительство. Ряд оппозиционных партий, в свою очередь, вновь выступили с призывом к Макрону распустить парламент и уйти в отставку.
https://1prime.ru/20251010/itogi-863382058.html
германия
европа
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/77084/11/770841158_0:0:1500:1125_1920x0_80_0_0_5b925a7b262ba3321f4c098b3bb0984b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, индексы, германия, европа, себастьян лекорню, dax
Экономика, Рынок, Индексы, ГЕРМАНИЯ, ЕВРОПА, Себастьян Лекорню, DAX
Фондовые индексы Европы завершили неделю снижением
Фондовые индексы Европы снизились по итогам недели
МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили торги пятницы в минусе, а по итогам недели снизились, свидетельствуют данные торгов.
По итогам дня британский индекс FTSE 100 снизился на 0,86% - до 9 427,47 пункта, французский CAC 40 - на 1,53%, до 7 918 пунктов, немецкий DAX
- на 1,5%, до 24 241,46 пункта.
За неделю FTSE 100 снизился на 0,68%, CAC 40 - на 2,02%, DAX - на 0,61%.
Участники рынка на этой неделе оценивали статистические данные по макроэкономике региона. Согласно данным Федерального статистического бюро Германии (Destatis), экспорт из страны в августе сократился в месячном выражении на 0,5%, аналитики ожидали роста на 0,3%. Импорт уменьшился к июлю на 1,3%, ожидалось снижение на 0,5%.
Профицит торгового баланса Германии
составил в августе 17,2 миллиарда евро, что выше прогноза профицита в 15,2 миллиарда.
Объем промышленного производства в Германии с учетом сезонных колебаний в августе опустился на 4,3% в месячном выражении, что стало самым сильным падением почти за три с половиной года.
Также инвесторы обратили внимание на политические новости. В среду уходящий в отставку глава французского кабмина Себастьян Лекорню
заявил, что новый премьер-министр страны может быть назначен в ближайшие два дня.
Лекорню 6 октября подал в отставку с поста премьера, на котором он провел всего 27 дней. Позднее он сообщил, что исполнит поручение президента страны Эмманюэля Макрона и проведет финальные консультации с представителями различных политических сил, чтобы попытаться сформировать новое правительство.
Ряд оппозиционных партий, в свою очередь, вновь выступили с призывом к Макрону распустить парламент и уйти в отставку.
Итоги недели и прогноз на следующую