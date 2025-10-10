https://1prime.ru/20251010/frantsiya-863397136.html
Макрон вновь назначил Лекорню премьером Франции
ПАРИЖ, 10 окт - ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон вновь назначил премьер-министром экс-министра обороны Себастьяна Лекорню, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на коммюнике Елисейского дворца. "Макрон вновь назначил Себастьяна Лекорну премьер-министром ", - сообщает агентство.
