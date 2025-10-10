Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Макрон вновь назначил Лекорню премьером Франции - 10.10.2025
Макрон вновь назначил Лекорню премьером Франции
Макрон вновь назначил Лекорню премьером Франции
Президент Франции Эммануэль Макрон вновь назначил премьер-министром экс-министра обороны Себастьяна Лекорню, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на... | 10.10.2025, ПРАЙМ
ПАРИЖ, 10 окт - ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон вновь назначил премьер-министром экс-министра обороны Себастьяна Лекорню, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на коммюнике Елисейского дворца. "Макрон вновь назначил Себастьяна Лекорну премьер-министром ", - сообщает агентство.
Макрон вновь назначил Лекорню премьером Франции

Макрон вновь назначил экс-министра обороны Лекорню премьером Франции

ПАРИЖ, 10 окт - ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон вновь назначил премьер-министром экс-министра обороны Себастьяна Лекорню, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на коммюнике Елисейского дворца.
"Макрон вновь назначил Себастьяна Лекорну премьер-министром ", - сообщает агентство.
