Bosch закроет два производства бытовой техники в Германии, сообщил Bild
Bosch закроет два производства бытовой техники в Германии, сообщил Bild
2025-10-10T22:49+0300
бизнес
промышленность
германия
бранденбург
bosch
bild
БЕРЛИН, 10 окт - ПРАЙМ. Немецкий концерн Bosch закроет два расположенных в Германии производства бытовой техники дочерней компании BSH Hausgeräte и сократит 1400 ее работников, сообщает издание Bild. "Дочерняя компания Bosch BSH Hausgeräte закроет два своих немецких завода, сократив при этом 1400 рабочих мест... Будет прекращено производство стиральных машин в Науэне в земле Бранденбург, а также выпуск плит и вытяжек в Бреттене в земле Баден-Вюртемберг", - пишет издание. Среди причин указывается сокращение рынка и растущая конкуренция со стороны более дешевых производителей. В дальнейшем кухонные плиты, стиральные машины и вытяжки будут поступать на продажу в Германию с других европейских заводов. Ранее Bosch объявил о планах сократить преимущественно в Германии около 13 тысяч рабочих мест до конца 2030 года.
