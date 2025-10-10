https://1prime.ru/20251010/germaniya-863394314.html

Bosch закроет два производства бытовой техники в Германии, сообщил Bild

БЕРЛИН, 10 окт - ПРАЙМ.

БЕРЛИН, 10 окт - ПРАЙМ. Немецкий концерн Bosch закроет два расположенных в Германии производства бытовой техники дочерней компании BSH Hausgeräte и сократит 1400 ее работников, сообщает издание Bild. "Дочерняя компания Bosch BSH Hausgeräte закроет два своих немецких завода, сократив при этом 1400 рабочих мест... Будет прекращено производство стиральных машин в Науэне в земле Бранденбург, а также выпуск плит и вытяжек в Бреттене в земле Баден-Вюртемберг", - пишет издание. Среди причин указывается сокращение рынка и растущая конкуренция со стороны более дешевых производителей. В дальнейшем кухонные плиты, стиральные машины и вытяжки будут поступать на продажу в Германию с других европейских заводов. Ранее Bosch объявил о планах сократить преимущественно в Германии около 13 тысяч рабочих мест до конца 2030 года.

