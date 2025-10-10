https://1prime.ru/20251010/import--863372456.html

В "Автостате" рассказали о сокращении импорта новых транспортных средств

Импорт новых транспортных средств в Россию в январе-сентябре сократился в три раза в годовом выражении и составил 251,7 тысячи единиц

2025-10-10T13:49+0300

экономика

россия

бизнес

МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Импорт новых транспортных средств в Россию в январе-сентябре сократился в три раза в годовом выражении и составил 251,7 тысячи единиц, сообщил директор агентства "Автостат" Сергей Целиков. "За девять месяцев 2025 года в Россию было импортировано 251,7 тысячи единиц автомобильного транспорта до трех лет (без мото, прицепов и спецтехники). Это в три раза (-67%) меньше, чем в январе-сентябре прошлого года (763 тысячи штук)", - написал он в своем Telegram-канале. Так, подавляющее большинство импортированных машин составили легковые автомобили. Их за девять месяцев ввезли 240,5 тысячи штук, что на 65% меньше, чем годом ранее. Легких коммерческих и грузовых автомобилей завезено 5,1 и 5 тысяч штук соответственно. Снижение для LCV составило 42%, а для грузовиков- 92%. Также за отчетный период было импортировано чуть более 1 тысячи автобусов (-70%). "Снижение импорта связано с большими запасами прошлогодних автомобилей, сокращением авторынка (-25%) и развитием местной сборки. В основном легковых автомобилей, производство которых по отношению к прошлому году практически не сократилось (-2%)", - прокомментировал Целиков.

россия, бизнес