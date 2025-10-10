Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Суд удовлетворил иск ГП о конфискации активов "Корпорации СТС"
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 окт - РИА Новости. Ленинский районный суд удовлетворил иск Генпрокуратуры о конфискации активов уральского коммунального холдинга "Корпорация СТС", передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Удовлетворить требования прокуратуры", - сказала судья. Иск был удовлетворён в полном объеме. Также судья сказала, что решение подлежит немедленному исполнению.Иск был зарегистрирован в Ленинском районном суде 10 сентября, по иску были наложены обеспечительные меры, ранее сообщали РИА Новости в пресс-службе инстанции. Судя по картотеке гражданского дела, было выдано 188 исполнительных листов.Согласно материалам иска, с которым ознакомилось агентство, Генпрокуратура потребовала изъять в доход государства группу уральских предприятий ЖКХ, контроль над которым получили бизнесмены, по данным ведомства, выводящие доходы холдинга за рубеж. По сведениям прокуратуры, сумма выведенных средств превысила 12 миллиардов рублей.Прокуратура заявила, что ответчики, пользуясь покровительством чиновников, ответственных за сферу ЖКХ, незаконно завладели госпредприятием "Облкоммунэнерго", сформировав за счет него производственный комплекс "Корпорации СТС" и монополизировав предоставление коммунальных услуг на территории Уральского федерального округа.В связи с этим прокуратура потребовала обратить активы корпорации в доход РФ, в частности, акции АО "Облкоммунэнерго" (75%), принадлежащие АО "СУЭНКО", акции которой, в свою очередь, зарегистрированы на ООО "Корпорация СТС". Всего в исковых требованиях перечисляются 80 компаний и предприятий.В качестве ответчиков по делу были привлечены бизнесмены Алексей Бобров и Артем Биков, экс-министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов, который сейчас находится под следствием по делу о получении взятки в особо крупном размере, экс-министр Свердловской области по госимуществу Алексей Пьянков и на тот момент действующий вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов.Правоохранительные органы 23 сентября сообщали РИА Новости о задержаниях и обысках по местам жительства и офисам бенефициаров АО "Облкоммунэнерго" и ее дочерней компании АО "Объединенная теплоснабжающая компания" (ОТСК"). В Москве был задержан и доставлен в Екатеринбург Бобров, бенефициар "Корпорации СТС" (в нее входит "Облкоммунэнерго").Были задержаны председатель совета директоров корпорации Татьяна Черных, исполняющий обязанности гендиректора ОТСК Артем Носков и бывший гендиректор этой компании Антон Боликов. Позднее Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга арестовал Боброва, Черных и Боликова по 15 ноября, а Носков был освобожден из-под стражи. 30 сентября тот же суд отправил под стражу Чемезова до 15 ноября по тому же делу.При этом на заседании, где обсуждалась мера пресечения Черных и Боброву, следователи заявили, что они проходят по одному делу о мошенничестве в особо крупном размере и совершенном группой, им вменяют хищение субсидии на 508 миллионов рублей. Также обвинение основывалось на показаниях Смирнова. Фигуранты своей вины не признают.
13:20 10.10.2025 (обновлено: 13:56 10.10.2025)
 
Суд удовлетворил иск ГП о конфискации активов "Корпорации СТС"

Суд на Урале удовлетворил иск ГП о конфискации активов "Корпорации СТС"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 окт - РИА Новости. Ленинский районный суд удовлетворил иск Генпрокуратуры о конфискации активов уральского коммунального холдинга "Корпорация СТС", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Удовлетворить требования прокуратуры", - сказала судья. Иск был удовлетворён в полном объеме. Также судья сказала, что решение подлежит немедленному исполнению.
Иск был зарегистрирован в Ленинском районном суде 10 сентября, по иску были наложены обеспечительные меры, ранее сообщали РИА Новости в пресс-службе инстанции. Судя по картотеке гражданского дела, было выдано 188 исполнительных листов.
Согласно материалам иска, с которым ознакомилось агентство, Генпрокуратура потребовала изъять в доход государства группу уральских предприятий ЖКХ, контроль над которым получили бизнесмены, по данным ведомства, выводящие доходы холдинга за рубеж. По сведениям прокуратуры, сумма выведенных средств превысила 12 миллиардов рублей.
Прокуратура заявила, что ответчики, пользуясь покровительством чиновников, ответственных за сферу ЖКХ, незаконно завладели госпредприятием "Облкоммунэнерго", сформировав за счет него производственный комплекс "Корпорации СТС" и монополизировав предоставление коммунальных услуг на территории Уральского федерального округа.
В связи с этим прокуратура потребовала обратить активы корпорации в доход РФ, в частности, акции АО "Облкоммунэнерго" (75%), принадлежащие АО "СУЭНКО", акции которой, в свою очередь, зарегистрированы на ООО "Корпорация СТС". Всего в исковых требованиях перечисляются 80 компаний и предприятий.
В качестве ответчиков по делу были привлечены бизнесмены Алексей Бобров и Артем Биков, экс-министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов, который сейчас находится под следствием по делу о получении взятки в особо крупном размере, экс-министр Свердловской области по госимуществу Алексей Пьянков и на тот момент действующий вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов.
Правоохранительные органы 23 сентября сообщали РИА Новости о задержаниях и обысках по местам жительства и офисам бенефициаров АО "Облкоммунэнерго" и ее дочерней компании АО "Объединенная теплоснабжающая компания" (ОТСК"). В Москве был задержан и доставлен в Екатеринбург Бобров, бенефициар "Корпорации СТС" (в нее входит "Облкоммунэнерго").
Были задержаны председатель совета директоров корпорации Татьяна Черных, исполняющий обязанности гендиректора ОТСК Артем Носков и бывший гендиректор этой компании Антон Боликов. Позднее Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга арестовал Боброва, Черных и Боликова по 15 ноября, а Носков был освобожден из-под стражи. 30 сентября тот же суд отправил под стражу Чемезова до 15 ноября по тому же делу.
При этом на заседании, где обсуждалась мера пресечения Черных и Боброву, следователи заявили, что они проходят по одному делу о мошенничестве в особо крупном размере и совершенном группой, им вменяют хищение субсидии на 508 миллионов рублей. Также обвинение основывалось на показаниях Смирнова. Фигуранты своей вины не признают.
